В Политехе отметили 100-летие Булата Окуджавы

9 мая исполнилось 100 лет со дня рождения Булата Окуджавы. Накануне юбилея Белый зал Санкт-Петербургского политехнического университета объединил почитателей человека-легенды на сцене и в зрительном зале. Писатель, поэт, композитор, один из основателей жанра авторской песни — его творчество вместило целую эпоху. Обладая лишь природной музыкальностью, Булат Окуджава заставил себя слушать так, как уже давно никого не слушали в стране. Пел он о войне, о мире, о любви, о всех нас и о каждом в отдельности.

На сцене Белого зала в этот вечер собрались российские барды и деятели искусств. Отдельными номерами концерта стали редкие видеозаписи с участием Булата Окуджавы, которые хранятся в архиве клуба авторской песни «Восток». Особенный гость программы — «Музыкальный театр детей Марины Ланда». Ребята работают в жанре актёрской песни, где музыкальная и театральная составляющая одинаково важны. Легендарные песни «Молитва», «Капли датского короля», «Надежды маленький оркестрик» дети исполнили по-особенному.

«Когда много лет назад мы только работали над этой программой, наш друг композитор Исаак Шварц был против, чтобы Окуджаву исполняли дети, — отметила руководитель „Музыкального театра детей“, автор музыки и песен Марина Ланда. — Но, когда он услышал, что получилось, сказал: „Это убедительно и победительно!“. Потом семь лет подряд песнями Окуджавы мы открывали фестиваль Владимира Спивакова „Москва встречает друзей“. Однажды нас услышала вдова Булата Окуджавы Ольга. И столько замечательных слов сказала ребятам, подтвердив, вот так можно детям петь».

В том, что любимые всеми песни, полные доброты, мужества и красоты в исполнении детей звучат «убедительно и победительно», теперь знают и зрители Белого зала Политеха.

Очень необычные эмоции. Дети говорят нам, взрослым, о вещах, которые касаются души человека! Спасибо всем, кто продолжает доказывать, как современен Окуджава сегодня, и как он нам всем дорог , — поделилась впечатлениями зрительница Елена Курехина.

Концерт-посвящение Булату Окуджаве в Белом зале доказал, что сегодня просто необходимо принять всё самое лучшее, что было в то время, сделать это дорогим сердцу и нести дальше, следующим поколениям.

