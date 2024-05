В НГУ стартовал прием заявок на участие в проектах Большой математической мастерской

Source: MIL-OSI Russian Language News

В этом году Мастерская будет проходить очно c 8 по 23 июля на четырех площадках: в Новосибирске (на базе НГУ), Томске (на базе ТГУ), Майкопе (на базе АГУ) и Омске (на базе ОФИМ СО РАН).

Большая математическая мастерская – это мероприятие, где команды студентов, школьников и педагогов вместе с кураторами работают над математическими проектами. Командам предлагается в рамках своего проекта решить интересную исследовательскую, технологическую или методологическую задачу. Задачи поступают от заказчиков – представителей научных организаций и индустриальных предприятий.

Проекты Большой математической мастерской 2024 опубликованы на сайтах мероприятия: https://bmm.mca.nsu.ru/ и https://great-math.ru/. В этом году участников ждет более 70 проектов разного уровня, покрывающих множество областей математики от фундаментальной математики до математического моделирования и машинного обучения.

Стать участником Мастерской могут ученики старших классов школ, студенты, молодые исследователи, а также учителя и преподаватели.

Школьники, которые в результате работы на Мастерской будут отмечены кураторами, могут заработать 5 баллов к суммарному баллу ЕГЭ при поступлении в НГУ. Студентам, отмеченным кураторами в результате работы на Мастерской, выдадут сертификаты участников Большой математической мастерской. А для педагогов и молодых исследователей с высшим образованием Мастерская станет программой повышения квалификации. При ее успешном прохождении им будут выданы свидетельства установленного образца.

Иногородние участники БММ могут подать заявку на покрытие расходов на проживание во время мероприятия. К сожалению, в этом году организаторы не могут покрыть расходы на проезд, поэтому мы просим всех иногородних участников обращаться за поддержкой мобильности в своих школах и университетах

Заявки на участие в Большой математической мастерской принимаются до 01.06.2024. Успейте выбрать подходящие вам проекты и подать заявку. Следует помнить, что количество мест в каждом из проектов ограничено, и есть шанс не попасть на направление по своему первому приоритету. В связи с этим просим выбирать несколько проектов для участия, так как тогда повышается шанс попасть хотя бы в один из них.

— Большая математическая мастерская очень быстро растет. Мало того, что количество проектов в этом году почти вдвое превосходит прошлогодние значения, динамично расширяется и география Мастерской. В этом году БММ впервые пройдет в Омске на базе Омского филиала Института математики им. С. Л. Соболева. Помимо этого, на площадке в Новосибирске одно из тематических направлений Мастерской будет проходить полностью на английском языке, и на участие в проектах этого направления уже подали заявки 20 студентов из университетов Китая, — рассказал руководитель БММ-2024, заместитель директора Математического центра в Академгородке, доктор физико-математических наук Тимур Насыбуллов.

Для того, чтобы подать заявку на участие, необходимо сделать следующее:

Зарегистрироваться на сайте Большой математической мастерской: https://bmm.mca.nsu.ru/ или https://great-math.ru/ (сайты абсолютно равнозначны);

Изучить проекты и нажать «Добавить в заявку» на интересующих проектах;

В своем личном кабинете зайти в «Кабинет участника», заполнить информацию о себе и подать заявку.

Чтобы не пропускать новости о Мастерской, подписывайтесь на группу ВКонтакте и Телеграм-канал, а также вступайте в чат участников БММ.

