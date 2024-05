В НГУ создали способ очистки насосных труб без извлечения их из нефтяных скважин

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

Сотрудники Центра трансфера технологий и коммерциализации Новосибирского государственного университета (ЦТТК НГУ) запатентовали новый способ удаления асфальтосмолопарафиновых отложений (АСПО), которые образуются в насосоно-компрессорных трубах (НКТ) в процессе нефтедобычи.

Отложения тяжелых фракций нефти в трубах является серьезной проблемой, вызывающей осложнения в работе скважин, с которой так или иначе сталкиваются практически все российские нефтедобывающие компании.

— Этот процесс может привести к полной закупорке НКТ, прекращению потока нефти из скважины и серьезным повреждениям установленного в ней насосного оборудования, — объяснил заместитель директора ЦТТК НГУ, к.т.н. Андрей Савченко.

Стандартная процедура по устранению таких отложений подразумевает остановку работы скважины, извлечение из нее до двух километров труб, локализацию мест образования пробок и прочистку их механическим способом с постоянным нагревом. Часто это невозможно осуществить на месте и трубы приходится вывозить с месторождения на специальные площадки. После прочистки все оборудование необходимо вновь спустить в скважину.

Очевидно, что каждая такая операция (а она, в зависимости от состава нефти на месторождении, может потребоваться не один раз в год) требует немалых затрат и остановки работы скважины на существенный период времени. Преимуществом способа устранения АСПО, запатентованным Новосибирским университетом, является то, что очистка производится внутри скважины, позволяя существенно сэкономить время и средства, а порой — и вовсе обойтись без остановки нефтедобычи.

В основе способа лежит созданная профессором кафедры гидродинамики ММФ НГУ, д.ф.-м.н. Сергеем Сухининым горелка и химический состав для нее, обеспечивающий такой режим горения, который эффективно устраняет отложения, не повреждая при этом самой трубы. Детальный способ применения горелки, описав перечень технологических операций, который и защищен патентом, разработали его коллеги из ЦТТК НГУ.

— Этот проект сразу имел четкую прикладную направленность. Мы провели технический совет с представителями компании «Газпромнефть» и в дальнейшем строили свою работу на основе полученного от них технического задания, — подчеркнул Андрей Савченко.

Ранее ученые уже испытали горелку на парафиновых отложениях в лабораторных условиях. В настоящее время, совместно с заказчиком, идет подбор площадок уже для полевых испытаний, где устройству придется бороться с отложениями в скважинах, содержащими механические примеси.

— Это гораздо более сложная задача, и если наш метод покажет свою способность эффективно с ней справляться, это открывает для него перспективы по выходу на рынок и широкое масштабирование, — отметил Андрей Савченко.

Востребованность метода подтверждает и то, что интерес к разработке уже сейчас проявляет и ряд других нефтедобывающих компаний. В том числе потому, что сегодня на мировом рынке нет аналогичных решений, позволяющих с высокой степенью надежности очищать трубы без извлечения их из скважин. А само его применение не требует приобретения дорогостоящего специализированного оборудования.

— Если говорить о внедрении метода, то университет может взять на себя, сам или в партнерстве с какой-нибудь компанией, производство состава для горелок. А далее возможны два варианта: либо очисткой скважины займутся непосредственно специалисты нефтедобывающей компании, либо перепоручат нефтесервисной компании, которая возьмет наш метод на вооружение, — рассказали в ЦТТК НГУ.

