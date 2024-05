Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Доходный дом Левина по адресу: Мясницкий проезд, дом 3, строение 1 готовят к реставрации. Специалисты уже провели историко-культурные исследования, сформировали актуальный предмет охраны и сейчас на его основе разрабатывают проект, в соответствии с которым сохранят все ценные архитектурные элементы этого выявленного объекта культурного наследия.

«Доходный дом Левина неизменно привлекает внимание своим оформлением, в котором проглядываются мотивы ассиро-вавилонской и древнеегипетской архитектуры. Весь продуманный до мелочей декор фасадов, отсылающий то к мифологии Египта, то к известным европейским зданиям, которыми вдохновлялся архитектор, вошел в предмет охраны и обязательно будет сохранен при реставрации», — отметил руководитель столичного Департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Здание было построено в начале ХХ века в стиле модерн. Его возвел зодчий Саул Готман по заказу купца Моисея Левина. На его фасадах ярко выделяются элементы в египетском стиле: мужские и женские маски, а также солнечные диски с крыльями, символизирующими единого бога солнца Атона из древнеегипетской мифологии. Центральная часть здания — пятиэтажная. По обе стороны расположены пристройки в форме башен, между которыми находится балкон с ограждением из плоских балясин. Балюстрады балкона украшают проемы, в которых угадываются силуэты саркофагов, а ярусы здания напоминают ограду ступенчатой пирамиды Джосера — первой каменной пирамиды в Египте.

Основной объем здания и фасадные башни, добавляющие еще два этажа, оформлены вертикальными выступами, которые создают эффект вытянутых ниш. В углублении парадного входа находится пара колонн с мощными капителями и крупными женскими масками.

На первом уровне с большими витринными окнами раньше располагались магазины. На верхних этажах находились квартиры, которые сдавали внаем состоятельным жильцам.

Сейчас в бывшем доходном доме Левина работает представительство Республики Саха (Якутия). На фасаде здания установлена памятная доска, посвященная Максиму Аммосову — одному из основателей Якутской АССР и первому постоянному представителю этой республики при Президиуме Всероссийского центрального исполнительного комитета.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI