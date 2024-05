Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы приглашает столичные компании принять участие в региональном этапе Всероссийского конкурса «Экспортер года».

Он проводится по итогам результатов, достигнутых столичными экспортно ориентированными компаниями с 1 января по 31 декабря 2023 года. Оставить заявку на участие в нем можно на сайте Московского экспортного центра (МЭЦ) до 20 мая.

«Москва — лидер среди регионов России по поставкам продукции и услуг за рубеж, а число столичных экспортеров достигает 20 процентов от общего количества по стране. Региональный этап конкурса “Экспортер года” позволяет отметить наиболее активные компании, которые расширяют географию и укрепляют торгово-экономические связи с партнерами из дружественных стран», — подчеркнула Кристина Кострома, руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития.

В конкурсе предусмотрено семь номинаций: «Прорыв года», «Экспортер года в сфере готового продовольствия (высокие переделы)», «Экспортер года в сфере промышленности», «Экспортер года в сфере услуг», «Лучшая женщина-экспортер», «Лучший экспортер в сфере электронной торговли», а также «Новая география». Каждый участник может выбрать до двух номинаций. Информация об условиях подачи заявок на каждую из номинаций опубликована на сайте МЭЦ.

Победители конкурса в каждой из номинаций получат финансовую поддержку от Правительства Москвы на компенсацию расходов, связанных с экспортной деятельностью.

В прошлом году одним из победителей конкурса стала компания «Интрон Плюс», производящая приборы контроля материалов и сооружений, при использовании которых сохраняется их целостность. Она заняла первое место в номинации «Молодой предприниматель-экспортер».

Московский экспортный центр создан Правительством Москвы для оказания предпринимателям города финансовых и нефинансовых мер поддержки в целях продвижения продукции столичных производителей и поставщиков услуг на зарубежных рынках. Одна из ключевых задач МЭЦ — увеличение числа московских экспортеров и реализация проектов по эффективному развитию их внешнеэкономической деятельности.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI