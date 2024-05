Вызвать мастера и устранить неполадки: какие вопросы можно решить с помощью платформы «Электронный дом»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

С начала этого года москвичи направили через платформу «Электронный дом» и одноименное приложение более 145 тысяч заявок на вызов мастера. Обращения касались устранения различных неполадок в жилых домах, квартирах и дворах. Подать заявку можно более чем по 250 темам — от переполненного мусорного бака, отсутствия воды, сломанной горки на детской площадке до бесхозных вещей в подъезде и неработающей электроплиты.

Чтобы направить заявку, необходимо в личном кабинете перейти в соответствующий раздел («Заявки») и выбрать способ — позвонить в диспетчерский центр или заполнить форму. Во втором случае система предложит выбрать объект, категорию и тему.

Для удобства горожан приложение «Электронный дом» показывает список актуальных тем, например падение вещей в шахту лифта. Пользователям также доступен поиск по ключевым словам, к примеру «лифт» и «мусор». После выбора темы нужно описать ситуацию, указать все необходимые данные и отправить обращение. Отслеживать его статус можно в приложении или на сайте. Ежедневно в Москве выполняется более 500 заявок, отправленных через «Электронный дом».

Помимо решения повседневных вопросов, мультифункциональная платформа позволяет общаться с соседями, оплачивать услуги ЖКХ и делать многое другое.

К «Электронному дому» подключилось уже 99 процентов многоквартирных домов столицы. Платформой пользуются более 1,7 миллиона москвичей. Ее сервисы доступны в мобильном приложении или на сайте. Для регистрации горожанам достаточно иметь логин и пароль от учетной записи на портале mos.ru.

За активное участие в жизни своего дома горожане получают баллы, которые можно обменять на поощрения на сайте «Миллион призов», например на тематические сувениры, товары для дома, билеты на спектакли, концерты или посещение Московского зоопарка. С помощью баллов также пополняют транспортную карту «Тройка» или счет в приложении «Парковки России», оформляют подписку на онлайн-сервисы или делают пожертвования в благотворительные фонды. С начала 2024 года москвичи получили более 10 миллионов городских баллов.

Платформа «Электронный дом» начала работу в ноябре 2020 года. Проект развивает ГКУ «Новые технологии управления» совместно с Департаментом информационных технологий города Москвы.

Также устранить неисправности в доме или квартире поможет сервис «Вызов мастера» на портале mos.ru. Кроме того, вызвать специалиста онлайн можно через мобильные приложения.

Использование цифровых технологий для повышения качества жизни горожан соответствует задачам национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и регионального проекта города Москвы «Цифровое государственное управление». Подробнее об этом и других национальных проектах, реализуемых в столице, можно узнать здесь.

