Встречи с профессионалами и ярмарка вакансий: начался первый поток интенсива «Твой старт в туризме»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Столица продолжает популяризировать работу в московской индустрии туризма и гостеприимства среди молодежи и увеличивать кадровый потенциал города. Один из эффективных инструментов — интенсив «Твой старт в туризме», участники которого узнают о разнообразии карьерных возможностей в туристической отрасли Москвы.

В 2023 году в программе приняли участие более 2,1 тысячи студентов из 95 московских вузов и колледжей. В этом году только на первый поток поступило более 3,3 тысячи заявок от жителей 81 региона России. Активнее всех на приглашение откликнулись молодые специалисты Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, а также Краснодарского края и Нижегородской области.

Первый поток продлится с 13 мая по 28 июня. Участников ждут встречи с профессионалами отрасли. Они расскажут о самых актуальных темах, среди которых развитие индустрии, клиентоориентированность, тренды будущего в туризме, экономике, пиаре и маркетинге. В качестве спикеров выступят международные эксперты в сфере гостеприимства, основатели туристических проектов, инвесторы и бизнес-тренеры.

После успешного прохождения интенсива участники получат электронный сертификат и смогут посетить ярмарку вакансий в Москве, чтобы встретиться с ведущими работодателями.

До 2024 года к участию в проекте приглашали только студентов столицы, сейчас географию расширили. Это дало возможность жителям других городов России тоже начать строить карьеру в туристической отрасли Москвы. Единственным неизменным условием отбора кандидатов остался возраст: соискателю должно быть от 18 до 35 лет.

Прием заявок на интенсив «Твой старт в туризме» открылся 28 марта на отраслевом портале «Russpass. Бизнес». Занятия пройдут в два потока — второй продлится с 7 октября по 15 ноября.

Туристический поток Москвы растет с каждым годом — в 2023-м он составил 24,5 миллиона человек. Городу нужно все больше новых компетентных сотрудников, которые бы развивали отрасль и делали ее сильнее. «Твой старт в туризме» — один из проектов, который помогает привлекать новые кадры и передавать им необходимую базу знаний и практический опыт.

