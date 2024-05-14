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Аспирант НГУ стал дипломантом Всероссийской конференции молодых ученых-химиков

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

Аспирант кафедры физической химии Факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Александр Дубок принял участие в XXVII Всероссийской конференции молодых ученых-химиков, которая проходила в Нижегородском государственном университете им. Н. И. Лобачевского 16-18 апреля. Конференция ежегодно объединяет сотни молодых ученых и специалистов со всей страны и из-за рубежа. В этом году в ней приняли участие около 500 молодых ученых из ведущих научных центров нашей страны. По итогам работы конференции экспертное жюри определило лучшие выступления.

Работа конференции проходила по 7 направлениям. Александр Дубок выступал с докладом «Исследование механических свойств полиморфных модификаций 2-пиразинкарбоксамида расчетными методами» в секции «Теоретическая и квантовая химия, фотохимия и спектроскопия». Работа выполнялась при поддержке гранта РНФ № 23-73-10142 «Разработка подходов определения и предсказания органических материалов нового поколения, способных к значительной механической деформации, современными расчетными методами» под научным руководством старшего преподавателя кафедры химического материаловедения ФЕН НГУ, старшего научного сотрудника лаборатории механохимии Института химии твердого тела и механохимии СО РАН, кандидата химических наук Дениса Рычкова. За свое выступление молодой исследователь получил диплом III степени.

Молекулярные кристаллы органических веществ долгое время считались хрупкими материалами. Пристальное внимание исследователей было обращено на редкие примеры кристаллов, способных к значительным пластическим и эластическим деформациям. В данной работе мы проверили соответствие критериям и модели изгиба проф. Ч. Малла Редди и других, применяя методы вычислительной химии для моделирования скольжения, растяжения и связывания слоев на примере кристаллов полиморфных модификаций 2-пиразинкарбоксамида.  Мы представили общую концепцию исследования гнущихся органических кристаллов расчетными методами. 2-пиразинкарбоксамид является противотуберкулезным препаратом, и его механические свойства важно учитывать при производстве лекарственных средств, — рассказал Александр Дубок.

Таблетированные лекарственные препараты обычно состоят из двух компонентов — активного фармацевтического ингредиента и вспомогательных веществ (наполнителя). Последние чаще всего являются инертными веществами, которые придают лекарственным средствам подходящую консистенцию или форму. Пациентам важно, чтобы таблетированные лекарства, доходящие до них, не разламывались и не раскрашивались. И это зависит, прежде всего, от механических свойств органических кристаллов вспомогательного вещества. Подбор материала с необходимыми свойствами становится лишним этапом производства, который необходимо технологически преодолевать. Но если его свойства известны заранее, задача существенно упрощается. Важно знать, какие именно кристаллы его образуют — пластичные или хрупкие, —потому что таблетируемость у них различная.

Сфера применения материалов на основе органических кристаллов широка – от производства фармацевтических препаратов до гибких дисплеев и оптоволокна. Мое исследование – это часть большого проекта, в котором предусмотрено предсказание свойств кристаллов, способных к разным типам деформаций, в том числе пластическим и упругим, – уточнил молодой исследователь.  

В проекте, поддержанном грантом РНФ, поднимается проблема рационального дизайна и получения уникальных материалов будущего, основанных на принципиально новых подходах. Она является одной из наиболее важных тематик современной отечественной и мировой науки. В рамках данного проекта внимание сфокусировано на органических материалах, традиционно применяемых в фармацевтической промышленности, органических светодиодах и др.

Ранее считалось, что молекулярные кристаллы — хрупкие при физическом воздействии, и это затрудняло их применение в других областях, включая материалы для устройств нелинейной оптики, оптоволоконные материалы и другие. Более того, параметры уже привычных для нас веществ, включая такие как стабильность при хранении, детонационные свойства и другие, значительно зависят от механических свойств исследуемого и применяемого материала. Но если совместить требуемые свойства отдельных молекул, обеспечивающих их применение в определенной области, и рациональную инженерию кристаллической упаковки, можно достичь новых свойств и применений для целого ряда уже известных и синтезируемых веществ. Механические свойства в данном случае очень важны для применения и разработки материалов во многих направлениях науки и техники и требуют разработки теории прогнозирования и конкретные алгоритмы по их проверке расчетными методами, без синтеза каждого из таких образцов в лаборатории. На это в конечном счете и направлен проект. В ходе его реализации мы рассчитываем получить результаты, необходимые для решения основной задачи – разработки метода количественного описания и предсказания молекулярных кристаллических систем, способных к пластической, эластической и сдвиговой деформации. И тогда при наличии только кристаллической структуры можно будет предсказать механические свойства, в том числе при дизайне новых молекулярных кристаллов, — объяснил Денис Рычков.

Над проектом работает целая группа ученых НГУ и Института химии твердого тела и механохимии СО РАН. У них в разработке находится сразу несколько систем, чтобы обеспечить универсальность разрабатываемого метода. Поскольку 2-пиразинкарбоксамид представляет собой наиболее проработанную, исследованную и применяемую из них, он представляет собой удобную модель для фундаментальных исследований. На ней можно отработать расчет нескольких различных свойств, чтобы потом проверить их уже на других системах.

На модели 2-пиразинкарбоксамида Александр успешно решает фундаментальную задачу понимания и прогнозирования механических свойств для органических кристаллов и проводит свои исследования разными способами. Таким образом мы постепенно приближаемся к ответу на вопрос: почему определенные свойства есть у одной формы вещества, но их нет у другой, хотя молекула одна и та же. А также — к успешному завершению поиска методов создания веществ, обладающих наперед заданными свойствами, — сказал Денис Рычков.  

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