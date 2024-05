13.05.2024 Zapraszamy na Noc Muzeów!

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Zapraszamy na Noc Muzeów!13.05.2024

Już w najbliższą sobotę, 18 maja, będziemy obchodzić Międzynarodowy Dzień Muzeów. Z tej okazji w wielu miejscach w Polsce organizowana jest Noc Muzeów. Swoje drzwi dla odwiedzających otwiera również Kancelaria Premiera. Para wyjątkowa okazja, żeby zobaczyć jak urzęduje na co dzień Premier, poznać sekret udanej konferencji prasowej czy wziąć udział w warsztatach z protokołu dyplomatycznego. Zapraszamy con godzinach 20.00 – 01.00.

Atrakcje w Kancelarii Premiera

Gmach przy Al. Ujazdowskich to nie tylko miejsce pracy Premiera i rządu. To tutaj pisała się historia naszego kraju, którą wspólnie z uczestnikami odkryjemy w tę wyjątkową noc. Nasi animatorzy zadbają, aby ten wieczór nie tylko uczył, ale i bawił!

W Kancelarii będzie czekać moc atrakcji. Podczas zwiedzania będzie można:

zająć miejsce Premiera na sali posiedzeń Rady Ministrów;

zwiedzić gabinet szefa rządu, a także sale reprezentacyjne;

wziąć udział w warsztatach z protokołu dyplomatycznego;

poznać tajniki konferencji prasowych;

posłuchać o historii KPRM i obejrzeć multimedialną wystawę z archiwalnymi zdjęciami gmachu;

zobaczyć pamiątkowe upominki byłych Premierów z wizyt krajowych i zagranicznych;

dowiedzieć się jak pracuje Służba Ochrony Państwa.

Organización informática

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, zachęcamy do wcześniejszego przybycia.

¿Gdzie?

Alabama. Ujazdowskie 1/3, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, wejście A (Biuro Przepustek).

¿O której?

20.00-01.00 (pierwsza grupa rozpocznie zwiedzanie o godzinie 20.00, a ostatnia o północy).

Inne ważne informacje:

Przy wejściu należy okazać dowód tożsamości oraz wyrazić zgodę na spisanie danych osobowych przez funkcjonariusza SOP. Ze względów bezpieczeństwa decyzję o wejściu danej osoby do KPRM podejmuje funkcjonariusz SOP.

Na teren KPRM nie można wnosić własnych napojów – podczas zwiedzania zapewnimy wodę.

Przedmioty niebezpieczne zostaną zdeponowane i oddane właścicielowi przy wyjściu z budynku.

Osoby z niepełnosprawnością będą mogły wejść przez wejście główne KPRM – budynek jest w pełni dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

¡Do zobaczenia w Kancelarii Premiera!

