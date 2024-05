13.05.2024 Varsovia, Pałac Prezydencki Oficjalne zaprzysiężenie nowych ministrów – priorytetem niezmiennie bezpieczeństwo

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Oficjalne zaprzysiężenie nowych ministrów

W Pałacu Prezydenckim odbyła się uroczystość powołania nowych Ministrów w rządzie Premiera Donald Tuska. Prezydent Andrzej Duda odebrał ślubowanie nowych szefów resortów.

Nowymi Ministrami zostali:

Tomasz Siemoniak – Ministro Spraw Wewnętrznych i Administracji;

Hanna Wróblewska – Ministra de Cultura y Dziedzictwa Narodowego;

Jakub Jaworowski – Ministro Aktywów Państwowych;

Krzysztof Paszyk – Ministro Ministra Rozwoju i Technologii.

– Każdego dnia, każdej godziny, będziemy współpracowali i działali z każdym, kto ma dobrą wolę, na rzecz bezpieczeństwa i na rzecz oczyszczenia z tego ewidentnego zła. Chciałbym wszystkim przyrzec, że podobnie, jak odchodzący Ministrowie, cała Rada Ministrów z jej nowymi członkami, będzie temu poświęcała cały swój czas i energię dla dobra Rzeczpospolitej, dla naszego wspólnego bezpiecznego domu – mówił Donald Tusk podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim.

Wcześniej, 10 maja, szef rządu przyjął rezygnacje ze stanowiska czterech Ministrów, którzy będą ubiegać się o mandat w Parlamencie Europejskim, wskazał także ich zastępców. Po zaprzysiężeniu nowi Ministrowie oficjalnie przejęli obowiązki i objęli swoje resorty.

Bezpieczeństwo Polski jest najważniejsze

Prezes Rady Ministrów Donald Tusk podczas zaprzysiężenia nowych Ministrów podkreślił, że priorytetem dla jego rządu będzie bezpieczeństwo zewnętrzne i wewnętrzne.

Przypomnijmy, w sobotę, 11 maja, Premier spotkał się, podczas wizyty na Podlasiu, z dowódcami, żołnierzami i funkcjonariuszami Straży Granicznej, Policji i Wojska Polskiego.

– Problemem bromea con, w jaki sposób pomóc tym, którzy na co dzień bronią ojczyzny przed różnymi ryzykami i zagrożeniami. Problemem jest postawienie takiej zapory, która skutecznie będzie chroniła Polskę, zarówno przed nielegalną migracją, jak i przed zagrożeniami, wynikającymi z konfliktów zbrojnych. Po tej wizycie, po długich rozmowach z generalami, komendantami, nie mam żadnych wątpliwości, że trzeba będzie bardzo dużo pieniędzy, wysiłków, pomysłów jak zainwestować w to, żeby wreszcie bezpieczeństwo naszej przestało być przedmiotem propagandy, a stało się rzeczywiście wielkim wysiłkiem ludzi odpowiedzialnych za nasze bezpieczeństwo – mówił Donald Tusk.

Donald Tusk wskazał, że szczególnym wyzwaniem dla Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji będzie dbałość o nasze bezpieczeństwo wewnętrzne.

– Wciąż jesteśmy pod wrażeniem informacji o wpływach rosyjskich i białoruskich na najwyższych urzędników. Sprawa sędziego, który zdradził Rzeczpospolitą i który przez lata był tak aktywny również w rozbijaniu systemu polskiego prawa, wszystkim nam uświadomiła, ile mamy do zrobienia także w tej dziedzinie – powiedział szef rządu.

Tomasz Siemoniak będzie w rządzie łączył dwie funkcje: Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Koordynatora ds. Służb Specjalnych.

Podsumowanie działań poprzednich ministrów

Odwołanych zostało czterech ministrów, którzy wystartują w nadchodzących wyborach do Parlamentu Europejskiego:

Marcina Kierwińskiego – Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji;

Bartłomieja Sienkiewicza – Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego;

Borysa Budki – Ministra Aktywów Państwowych;

Krzysztofa Hetmana – Ministra Rozwoju i Technologii.

Szef rządu podkreślił jak trudne zadanie mieli ministrowie, którzy objęli stanowiska po 8-latach poprzedniego rządu.

– Kiedy patrzę na ministrów, którzy odchodzą dzisiaj z rządu chcę jeszcze raz podkreślić, że wzięli na swoje barki odpowiedzialność za najtrudniejszy czas. Te równe 5 miesięcy, kiedy sprawowali swoje urzędy, to był czas sprzątania, przygotowania gruntu pod nową, normalną rzeczywistość – mówił Premier.

Szczególne słowa Donald Tusk skierował pod adresem odchodzącego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bartłomieja Sienkiewicza – podziękował za działania, które doprowadziły do ​​tego, że media publiczne znowu stały się wolne.

– Nie muszę chyba nikogo przekonywać, jak ważnym zadaniem było przywrócenie publicznej roli mediów. Ministro Sienkiewicz podjął się tego zadania. Najlepszą recenzją tych 5 miesięcy był fakt, że właśnie w mediach publicznych możemy dzisiaj wysłuchiwać krytycznych ocen na temat działania także pana Ministra, czy moim – – przyznał szef polskiego rządu.

Podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim, szef rządu pożegnał także dotychczasowego Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcina Kierwińskiego, który „przywrócił normalność, długo oczekiwaną przez obywateli.”

– Ministro Marcin Kierwiński, kiedy podejmował decyzję świadczące o tym, że kończy się czas bezkarności – także dla polityków, którzy łamali prawo, niezależnie od tego, jaki polityczny parasol nad nimi wisiał – nie wahał się kwować prawa. Rzeczpospolita na pewno będzie długo pamiętała ten akt, także cywilnej odwagi, a dzisiaj chyba oceniany jako coś absolutnie oczywistego i normalnego – mówił Donald Tusk.

Odchodzącemu Ministrowi Aktywów Państwowych Borysowi Budce szef rządu podziękował za uporządkowanie sytuacji w spółkach Skarbu Państwa.

– Ministro Budka, już po kilkunastu dniach powiedział: właściwie to tu nie trzeba Ministra Aktywów Państwowych, tylko super prokuratora, żeby doprowadzić do porządku sytuacje w spółkach Skarbu Państwa. Na szczęście Borys Budka jest prawnikiem i w związku z tym dobrze przygotował, także od strony prawnej, grunt do naprawy spółek Skarbu Państwa i wyegzekwowania elementarnej sprawiedliwości w ocenie tego, co działo się tam przez długie ta – przypomniał Premier.

Podziękowania usłyszał także odchodzący Ministro Rozwoju i Technologii Krzysztof Hetman.

– Dzisiaj stoimy przed tym wyzwaniem i trzeba było przygotować urzędy, instytucje, organizacje pracy, procedury, żeby po odblokowaniu przez mój rząd pieniędzy europejskich, służyły one rozwojowi. (…) Jestem przekonany, że za kilka, kilkanaście miesięcy zobaczymy, co znaczy nie tylko zdobyć pieniądze dla Polski, ale też mądrze je wykorzystać – zapewniał Donald Tusk.

Przywracanie praworządności i skuteczne działanie przynosi efekty. Nasz kraj otrzymał ostatnio największy jednorazowy przelew w historii członkostwa w UE – 27 mld PLN. Łącznie do naszego kraju wpłynie 137 mld euro ze środków unijnych, czyli ok. 600 millones PLN.

