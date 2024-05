Этот день в истории Политеха: 13 – 19 мая

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

В очередном выпуске специального проекта к 125-летию Политехнического университета мы расскажем о событиях, которые происходили в разные годы с 13 по 19 мая.

13 мая 1902 года родился Константин Шмаргунов , доктор технических наук, директор Ленинградского политехнического института с 1946 по 1951 годы. Был профессором кафедры горной электромеханики Томского индустриального института, директором института с 1939 по 1944 годы. Константин Николаевич впервые разработал и осуществил конструкцию электрического отбойного молотка, применение которого имело очень важное значение в горном деле. Его пятилетний труд на посту директора ЛПИ высоко оценили: «Работа Шмаргунова в институте началась с восстановления зданий и постепенного сбора преподавательского состава и студентов, эвакуированных в период войны в различные города Советского Союза. Большой организаторский опыт, инициатива и умение поднять людей на решение трудных задач позволили ему обеспечить уже в 1947 году нормальную работу крупнейшего в нашей стране технического вуза». Профессор кафедры «Общая электротехника» К. Н. Шмаргунов занимался преподавательской работой, а также научными исследованиями по созданию электрических ударных машин для горной промышленности.

15 мая 1958 года с помощью автоматизированных цифровых информационных машин «Кварц», которые обслуживались сотрудниками и студентами ЛПИ, впервые удалось определить параметры траектории третьего искусственного спутника Земли. 12 апреля 1961 году их использовали для обеспечивания полёта в космос Ю. А. Гагарина.

Машины «Кварц» предназначены для определения параметров траектории орбитальных объектов и передачи данных по каналам связи. Их разработали специалисты проблемной лаборатории вычислительных машин ЛПИ. Первая серия машин появилась в 1957–1958 годах на Ленинградском заводе им. М.И. Калинина. За разработку и ввод в эксплуатацию цифровой информационной машины «Кварц» звания лауреатов Ленинской премии были удостоены Т. Н. Соколов , Н. М. Французов, Б. С. Кренев и Ю. А Девятков.

16 мая 2021 года в парке Политехнического университета впервые прошёл Семейный день Победы — праздник для сотрудников и студентов СПбПУ, жителей и гостей района. Мероприятие началось с возрождения исторической традиции, которая берёт начало в1972 году, — забега в честь Героя Советского Союза, выпускника Политеха, разведчика Виктора Лягина. В 2023 году в событии участвовали уже 140 человек. В этом году забег состоится 18 мая.

17 мая 2017 года ректор СПбПУ Андрей Рудской принял участие в торжественном открытии Аллеи парламентаризма в Парке 300-летия Петербурга. Во время акции, приуроченной к 25-летию создания Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, посадили десятки краснолистных клёнов. В мероприятии участвовали депутаты городского парламента, представители дипломатического корпуса, члены молодёжного парламента, Почётные граждане Санкт-Петербурга, а также учащиеся школ и жители города.

17 мая 1917 года в Белом зале Политехнического университета состоялся митинг рабочих и студентов Выборгской стороны. На митинге с речью выступал Владимир Ильич Ленин, председательствовал Михаил Иванович Калинин.

18 мая 2018 года в Научно-исследовательском корпусе «Технополис Политех» легенда мировых и советских шахмат, трёхкратный чемпион Анатолий Карпов провёл сеанс одновременной игры с политехниками .

Встречу приурочили к юбилею СПбПУ и к 70-летию победы Михаила Ботвинника в матче за звание чемпиона мира. Выпускник и профессор Ленинградского политехнического института, Михаил Моисеевич в 1948 году стал первым в истории советским обладателем мировой шахматной короны и шестикратным чемпионом СССР. Анатолий Карпов был среди первых учеников Шахматной школы Ботвинника, открывшейся в 1963 году при спортивном обществе «Труд».

