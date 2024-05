Экономический эффект «Башнефти» от внедрения передовых решений достиг 4,8 млрд рублей

Source: MIL-OSI Russian Language News

Добывающие предприятия «Башнефти» (входит в структуру «Роснефти») в 2023 году получили экономический эффект в размере почти 4,8 млрд рублей от реализации комплексной программы повышения производственной эффективности.

Повышение производственной эффективности – один из ключевых элементов стратегии «Роснефть-2030: надежная энергия и глобальный энергетический переход». Компания проводит масштабную работу, направленную на сокращение эксплуатационных затрат, в том числе за счет внедрения передовых технологических решений. В прошедшем году на предприятиях «Башнефти» было реализовано 174 инновационных проекта.

Наиболее весомых показателей добились в «Башнефть-Добыче» – по итогам 2023 года экономический эффект достиг 2,7 миллиарда рублей. Предприятие за год реализовало 122 проекта по повышению производственной эффективности. Одним из самых результативных стал проект по сокращению сроков и стоимости строительства скважин за счет повторного применения бурового раствора при бурении секции под эксплуатационную колонну.

В «Башнефть-Полюсе» за прошлый год реализовано 38 проектов повышения производственной эффективности с экономическим эффектом в размере 2 миллиарда рублей. В числе проектов – перевод энергоснабжения от внешних сетей на временный энергоцентр, который работает на попутном нефтяном газе. Это позволило сократить углеродный след от производственной деятельности предприятия и повысить эффективность энергоснабжения промышленных объектов.

«Соровскнефть» по итогам 2023 года реализовала 14 проектов, направленных на повышение производственной эффективности, с положительным результатом более чем в 53 млн рублей. Наибольший вклад внесли комплексные мероприятия по оптимизации бурения хвостовиков горизонтальных скважин. За счет изменений принципа подготовки ствола скважины к спуску обсадной колонны и рецептуры бурового раствора удалось стабилизировать ствол скважины, а также сократить время строительства.

Справка: ООО «Башнефть-Добыча» ведет разработку почти 200 месторождений углеводородного сырья в Башкортостане, Татарстане, Ханты-Мансийском автономном округе – Югре и Оренбургской области. За годы работы накопленная добыча предприятия превысила 1,8 миллиарда тонн углеводородного сырья. ООО «Башнефть-Полюс» ведет добычу нефти на месторождениях им. Р. Требса и А. Титова в Ненецком автономном округе. С начала разработки месторождений в 2013 году предприятие добыло более 16 миллионов тонн нефти. ООО «Соровскнефть» – добывающий актив «Башнефти» на территории Ханты-Мансийского округа, ведет геологическое изучение, разработку и добычу нефти на Соровском и Тортасинском месторождениях.

13 мая 2024 г

