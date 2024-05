Финансовые новости: Разъяснения: Порядок составления отчетности по форме 0409053

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia (2) –

Согласно подпункту 3.2.1. Порядка составления и представления Отчета кредитная организация самостоятельно присваивает субъекту идентификационный код, который формируется один раз при включении субъекта в Отчет. Присвоение идентификационного кода субъекта, исключенного из Отчета, другому субъекту не допускается.

В целях составления Отчета под субъектами понимаются кредитная организация, юридические и физические лица, являющиеся акционерами (участниками) кредитной организации, номинальными держателями акций кредитной организации, контролерами акционеров (участников) кредитной организации, лицами, осуществляющими функции ЕИО акционера (участника) кредитной организации/контролера акционера (участника) кредитной организации, а также аффилированными лицами кредитной организации (пункт 1.1 Порядка составления и представления Отчета).

Таким образом кредитной организации, как субъекту, присваивается отдельный идентификационный код, информация о котором приводится в графе 1 раздела 1 Отчета.

Порядок формирования идентификационного кода не регламентирован, кредитной организации необходимо самой определить порядок его присвоения и учета в целях соблюдения его уникальности для каждого лица (например, «1» — для кредитной организации, «2», «3» и т.д. — для аффилированных лиц и (или) акционеров (участников) кредитной организации и др. субъектов).

Для сохранения логической связи между старыми и новой формами отчетности при первичном представлении Отчета предусмотрено указание кодов из старых форм « » и . Для этого в графе 1 разделов 1 и 2 Отчета указывается идентификационный код, присвоенный в рамках данной новой формы Отчета, в графе 14 раздела 1 и в графе 16 раздела 2 Отчета указывается уникальный код, присвоенный субъекту ранее при представлении в Банк России списка аффилированных лиц кредитной организации, до вступления в силу Отчета, в графе 13 раздела 1 и в графе 15 раздела 2 Отчета указывается уникальный код, присвоенный субъекту ранее при представлении в Банк России списка акционеров (участников) кредитной организации, до вступления в силу Отчета. В частности, порядком составления и представления форм и устанавливалось, что в целях учета и обработки информации аффилированному лицу кредитной организации присваивается индивидуальный код, который представляет собой порядковый номер, начинающийся с цифры «2», а кредитной организации присваивается индивидуальный код «1».

При формировании Отчета возможно определить идентификационные коды с новой нумерацией или сохранить прежние.

Присвоенный кредитной организации индивидуальный код используется при указании взаимосвязей в подразделе 6.2 Отчета.

