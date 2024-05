«СтуДос» стал лауреатом двух патриотических конкурсов

Source: MIL-OSI Russian Language News

Активисты танцевального направления творческого коллектива «СтуДос» Государственного университета управления приняли участие в XVII молодежном патриотическом конкурсе «Весна 45 года» и в открытом межвузовском фестивале-конкурсе «Салют, Победа!».

Команда выступила с хореографическим номером «Возвращайся», получила высокие оценки на отборочных этапах и была приглашена на гала-концерт обоих мероприятий.

По итогам конкурсов «СтуДос» стал лауреатом XVII молодежного патриотического конкурса «Весна 45 года» и лауреатом III степени открытого межвузовского фестиваля-конкурса «Салют, Победа!» в номинации хореографическое искусство. Студенты ГУУ также получили рекомендации от профессионального жюри.

«На протяжении 4 лет в коллективе «СтуДос» я участвовала во всех танцевальных конкурсах. Однако конкурсы «Весна 45» и «Салют, Победа!» имеют особенное значение, поскольку дают возможность вспомнить о военных годах и почтить память тех, кто подарил нам мирное небо над головой. В этом году они были для меня крайними в родном коллективе, так как совсем скоро завершится мой студенческий путь. Последний выход на сцену в составе любимого «СтуДос» был ещё более ответственным и трепетным – для меня было важно было запомнить этот ценный момент жизни!», — поделилась своими впечатлениями студентка 4 курса ИУПСиБК ГУУ Дарья Дубровина.

Поздравляем наших студентов с достойным выступлением и желаем дальнейших успехов!

