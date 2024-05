Студентам рассказали, почему выгодно работать в большом архитектурном бюро

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering – Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет – Участники встречи

Партнёры и главные архитекторы проектов архитектурного бюро «Студия 44» в рамках Архитектурных сезонов провели в СПбГАСУ лекцию-презентацию для студентов и, исходя из собственного опыта, рассказали, какие преимущества в профессиональной деятельности даёт работа в одном из крупнейших архитектурных бюро России.

Заведующая отделом научно-технической библиотеки СПбГАСУ Алина Липская и Даниил Ширяев

Руководитель PR-отдела Даниил Ширяев напомнил, что основал «Студию 44» выпускник ЛИСИ (ныне СПбГАСУ) Никита Явейн, начав историю бюро с открытия авторской творческой мастерской. Сегодня в бюро с тридцатипятилетней практикой работает более ста сотрудников, выполнено порядка двухсот масштабных проектов, треть проектов успешно реализована.

Иван Кожин

Главный архитектор проекта, партнёр «Студии 44» Иван Кожин добавил, что в бюро трудятся как студенты, так и опытные архитекторы, но практически все топ-менеджеры – это молодая команда, что говорит о перспективах карьерного роста.

«Большое бюро позволяет пройти интересный профессиональный путь: миграция из одной команды в другую даёт возможность участвовать в разных проектах. Таким образом ты постоянно учишься чему-то новому и приобретаешь большой опыт. Как показывает практика, данный опыт впоследствии помогает или открыть собственную архитектурную мастерскую, или продолжать работать в бюро, участвуя в масштабных и значимых федеральных и зарубежных проектах», – пояснил Иван Кожин.

Главный архитектор проекта, партнёр «Студии 44» Евгений Новосадюк обратил внимание на ещё один важный аспект, который повышает профессиональные компетенции и способствует личностному развитию. Речь идёт о работе в команде со специалистами смежных направлений. Профессиональный рост ещё и помогает правильно реагировать на критику массовой аудитории, при необходимости находить в ней ценное зерно и отвергать неуместные идеи.

Илья Сабанцев

Как отметил главный архитектор проекта, выпускник СПбГАСУ Илья Сабанцев, «Студия 44» немыслима без проектов по реставрации и реконструкции.

«В этом направлении мы тоже работаем со знаковыми, масштабными и сложными объектами с богатой историей, и зачастую с теми, реставрация и реконструкция которых в силу многих причин считалась невыполнимой. Это удаётся за счёт комплексного подхода, который позволяет избежать ограничений, мешающих правильным, хорошим решениям. Что особенно важно, поскольку нередки случаи, когда во время работ обнаруживаются новые детали», – рассказал Илья Сабанцев.

Он пояснил, что комплексные работы включают в себя реставрацию и реконструкцию внешнего облика, перепланировку, инженерию, конструктивные решения. Поэтому распределение обязанностей реставраторов – вопрос принципиальный. Первая задача входит в компетенцию архитекторов-реставраторов, остальные – реставраторов по приспособлению. Но и те, и другие по крупицам воссоздают историю, используя архивные чертежи, фотографии, сохранившиеся фрагменты, проводя научные исследования. Это работа не только сложна, но и финансово затратна, поэтому за такие проекты берут только большие бюро с широкими возможностями.

Участники встречи

Гости представили собравшимся альбом лучших проектов «Студии 44». Один экземпляр архитекторы подарили научно-технической библиотеке СПбГАСУ, где он будет доступен в читальном зале. Второй экземпляр был вручён автору самых интересных вопросов спикерам: им стала магистрантка кафедры дизайна архитектурной среды Александра Полянская.

«Я заинтересовалась деятельностью данного бюро, ещё когда училась на бакалавриате. Мне очень нравятся их проекты. Сегодня я получила возможность узнать о деталях их работы, авторских подходах. На все вопросы, в том числе по реставрации, я получила исчерпывающие ответы. Для меня это ценно, поскольку работаю над этой темой в рамках магистерской ВКР и в будущем хочу открыть своё бюро. Поэтому опыт мне необходим. Сейчас я занимаюсь организацией молодёжного архитектурного объединения на базе нашего университета и присматриваюсь к большим бюро в качестве потенциальных работодателей. Рада, что удалось подробно узнать о деятельности “Студии 44” именно от тех, кто работает в этом бюро», – поделилась Александра Полянская.

«Встречи со студенческой аудиторией позволяют нам популяризировать архитектурную деятельность, рассказать о преимуществах работы и интересных задачах, характерных для большого архитектурного бюро», – уточнил Даниил Ширяев.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI