СПбГУ расширяет сотрудничество с Беларусью | Санкт-Петербургский государственный университет

Приветствуя гостей, ректор СПбГУ член‑корреспондент РАН Николай Михайлович Кропачев отметил, что Университет имеет особый статус, который предоставил образовательной организации больше академических свобод, возможность реализовывать уникальные образовательные программы, создавать филиалы и представительства в странах‑партнерах, напрямую взаимодействуя с зарубежными органами государственной власти.

Ректор добавил, что Санкт‑Петербургский университет остается активным участником международной деятельности, налаживает образовательные и научные связи и большое внимание уделяет установлению партнерских отношений с ведущими образовательными и научными организациями в дружественных странах. Сегодня старейший российский вуз открыл девять зарубежных представительств, а также более 120 центров русского языка в 50 странах мира, создал совместный с Харбинским политехническим университетом кампус в Китае и филиалы в Узбекистане и Египте для подготовки высококвалифицированных специалистов по целому ряду направлений, включая медицину, экономику и международные отношения.

На сегодняшний день в СПбГУ проходят обучение более 300 граждан Беларуси.

В ходе встречи были рассмотрены различные формы партнерского взаимодействия, среди которых предоставление белорусским ученым доступа к современному высокотехнологичному оборудованию Научного парка Санкт‑Петербургского университета, который является открытым для исследовательских групп со всего мира. Предложение встретило поддержку и интерес со стороны высокого гостя, отметившего важность такого рода сотрудничества для развития научного потенциала Республики Беларусь.

Для повышения востребованности на рынке труда выпускников — граждан дружественной страны и улучшения качества образования ректор СПбГУ выступил с инициативой создания совместных онлайн‑курсов для белорусских студентов. «Мы готовы помогать повышать интерес к изучению вашей страны, отдельных регионов и направлений деятельности, демонстрировать достижения промышленности, сельского хозяйства, медицины и других областей», — сообщил ректор СПбГУ.

Университет занимает первое место по количеству курсов на национальной платформе «Открытое образование», дополнительные знания получают более 3,5 млн слушателей. Кроме того, онлайн‑курсы СПбГУ есть на зарубежных платформах Индонезии ICE Institute и Китая XuetangX.

Посол Республики Беларусь Дмитрий Николаевич Крутой поддержал это предложение, подчеркнув, что в настоящее время существует острая необходимость в контроле качества образования и формировании профессиональных кадров, способных удовлетворить запросы современного рынка труда. По его мнению, онлайн‑курсы, ориентированные на дополнительно образование, могут гарантировать высокий уровень подготовки специалистов, способствуя их интеграции в контекст обеих стран.

Кроме того, послу было предложено использовать в государственной работе созданную в Центре технологий распределенных реестров СПбГУ децентрализованную систему передачи финансовой информации, исключающую возможность внешнего управляющего вмешательства, в том числе удаление участников или изменение данных. «Мне кажется, что разработанная нами система станет хорошей возможностью для работы дружественных стран на единой дружественной платформе. Объединение партнерских стран заключается не в поиске главного оператора платформы, а в расширении горизонтов сотрудничества», — рассказал Николай Михайлович.

Важной темой, обсуждаемой в рамках встречи, стала проблема отсутствия единого толкового словаря, что приводит к разрушению языковых норм и оказывает негативное влияние на языковую культуру и коммуникацию. Без общего согласия относительно значений слов возникают неопределенности в образовании, юриспруденции и других сферах, где точность и ясность языка имеют критическое значение. В связи с этим ректор СПбГУ предложил провести совместную работу над созданием нормативных словарей, стандартизацией языка и его употребления.

По итогам встречи ректор Санкт‑Петербургского университета и чрезвычайный и полномочный посол Республики Беларусь в РФ пришли к согласию в необходимости продолжения диалога по обсуждаемым вопросам. В ходе визита было решено привлечь к работе Министерство образования Республики Беларусь, чтобы обеспечить всестороннюю поддержку и полноценное взаимодействие при разработке совместных проектов.

Обе стороны подтвердили готовность к активной работе над предложенными инициативами и договорились продолжить расширение двусторонних отношений в образовательной и научной сферах. «Наши страны дружат и открыты друг для друга. Мы надеемся, что если не 100 %, то хотя бы 80 % студентов после завершения обучения в России будут возвращаться в Беларусь и вносить что‑то новое с учетом полученных здесь знаний и опыта», — сказал в завершение встречи Дмитрий Крутой.

