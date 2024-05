Политех провёл международную масштабную конференцию по строительству

Source: MIL-OSI Russian Language News

Инженерно-строительный институт СПбПУ провёл в дистанционном формате международную научную конференцию «Civil, Industrial and Urban Construction — 2024» для студентов, аспирантов, учёных и исследователей. В мероприятии участвовали более 160 студентов, аспирантов, учёных и исследователей из России, Белоруссии, Китая, Вьетнама, Мали, Гвинеи и Сьерра-Леоне.

С приветственным словом выступили: и.о. проректора по перспективным проектам СПбПУ Мария Врублевская, декан строительного факультета Белорусско-Российского университета Ольга Голушкова, ректор университета Сегу (Республика Мали) Езаи Дау, и.о. директора Инженерно-строительного института Марина Петроченко. Модерировали конференцию доценты ВШГиЭС Михаил Романов, Исса Того и Татьяна Коряковцева.

Заседание открыли представители Сианьского университета архитектуры и строительства. Затем выступили магистры и аспиранты Инженерно-строительного института СПбПУ, а также приглашённые докладчики из Научно-исследовательского центра «Морские берега», Российского университета транспорта, Белорусско-Российского университета, Московского государственного строительного университета, Научно-исследовательского института строительной физики Российской академии архитектуры и строительных наук, Российского университета дружбы народов, Университета Сегу, Нормальной школы технического и профессионального образования г. Бамако (Республика Мали), Сельского политехнического института образования и прикладных исследований Катибугу, Национальной инженерной школы Абдеррахмана Баба Туре, Института агрономических и ветеринарных наук Фараны, Высшего института архитектуры и градостроительства Гвинеи, Института железнодорожного транспорта/Университета Гамаля Абдель Насера, Конакри.

Докладчики из Мали и Гвинеи — в прошлом выпускники гидротехнического факультета, ныне Инженерно-строительного института, выступили с приветственным словом и докладами.

По результатам мероприятия участники и организаторы конференции предложили объединить научные исследовательские группы для будущих проектов.

