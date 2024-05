Политех зажигает: звёзды юмора в финале КВН

Source: MIL-OSI Russian Language News

На сцене Белого зала Политеха в решающей юмористической битве сошлись финалисты сезона КВН в СПбПУ 2023-2024 гг. Это ежегодное событие в очередной раз подтвердило, сколько весёлых и харизматичных студентов учится в Политехе.

Всего в сезоне участвовали 7 команд. В финал вышли четыре: «Шерше ля фам», «Белендрясы», «Туше» и «Хеннелора». Команды-финалисты имеют за плечами разный опыт. Кто-то еще новичок, но уже попал в студенческую лигу «Фонтанка» — это «Шерше ля фам» и «Белендрясы». А кто-то уже успел сыграть в нескольких лигах: Верхневолжье, официальная лига КВН «Санкт-Петербург» и студенческая Невская лига МС КВН.

Судьями стали известные лица из мира юмора. Егор Гуляев — автор знаменитых «Поэтесс» и участник телевизионной первой лиги, Артём Клоков — режиссер лиги «Малая Нева» и актёр из «Интернов», Дмитрий Ульянов — редактор лиги «Малая Нева», двукратный финалист лиги Поволжье и трёхкратный вице-чемпион межфака Политеха.

В конкурсах «Приветствие», «Ситуация» и «Финальный фристайл» участники шутили, проявляли находчивость, выкручивались из неловких ситуаций и импровизировали. Креативности команд можно было только позавидовать: реквизит, десятки образов, песни и слэм на сцене с участием команд, зрителей и жюри.

В итоге сразу два коллектива «Туше» и «Хеннелора», для которых эта игра стала последней в политехнической КВН-карьере, разделили титул чемпиона! А Надежду Арбузову из «Шерше ля фам», поразившую всех эпатажными образами, признали лучшей актрисой. Впервые в истории КВН Политеха звание лучших актёров досталось сразу всем парням из команды «Белендрясы».

«Не каждый вуз может похвастаться настолько огромной площадкой, где проводится КВН, а играть в концертном зале с органом на сцене — такое возможно только в Политехническом!» — поделился впечатлениями Николай Паршин, редактор новой студенческой лиги КВН «Фонтанка» и участник высшей лиги в составе команды «Сборная города Мурманска».

