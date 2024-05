Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering – Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет – «Изучаю волновые свойства света»

В СПбГАСУ состоялась неделя факультета инженерной экологии и городского хозяйства, в рамках которой была организована череда мероприятий, направленных на повышение профессиональных компетенций студентов и популяризацию специальностей. Конкурсы, мастер-классы, вебинары, выставки, лекции и семинары представителей отраслевых предприятий позволили будущим специалистам шагнуть в профессию, закрепить теоретические знания и приобрести практические навыки.

«Все мероприятия были проведены на актуальные темы, учитывали требования современной отрасли, поэтому заинтересовали как студентов всех курсов, так и отраслевые предприятия. Таким образом, на неделю факультет превратился в открытую и эффективную площадку, на которой демонстрировались достижения и возможности университета, условия для качественного обучения студентов, а также потенциал отрасли, в которой им предстоит работать. Как показывает практика, такие мероприятия повышают мотивацию к учёбе и интерес к профессии», – рассказал и. о. декана факультета Андрей Никулин.

Про тестирование программ и информационное моделирование

Студенты кафедры информационных систем и технологий высоко оценили познавательные мероприятия. Так, первокурсники и второкурсники приняли участие в семинаре «Что такое тестирование программ и почему оно важно?», на котором начальник отдела стендового моделирования и комплексного тестирования ООО «НТЦ Хайтек» Екатерина Баркова рассказала о методах тестирования программных и технических средств.

Студенты старших курсов, магистранты и аспиранты побывали на вебинаре «Координация информационной модели как базовый процесс достижения целей технологии информационного моделирования в компании» от ведущего специалиста отдела систем автоматизированного проектирования дирекции по информационным системам ООО «ЛСР» Александры Масёнене. Они узнали о жизненном цикле информационной модели, процессе координации информационной модели объекта строительства. Кроме того, изучались инструменты, позволяющие осуществлять информационное моделирование на различных этапах жизненного цикла объекта строительства.

Кафедра также организовала онлайн-конкурс «ФИЭиГХ в лицах» с использованием нейросетей. Самой узнаваемой оказалась кафедра геодезии, землеустройства и кадастров: её угадали 89% участников. Кафедру информационных систем и технологий верно угадали 68% участников.

Владимир Дронов со студентами

Опыт «Юнга», беспилотный транспорт и умный дом

Столь же насыщенной выдалась неделя и на кафедре строительной физики, электроэнергетики и электротехники. Студенты прослушали лекцию-демонстрацию «Волновые свойства света» старшего преподавателя Владимира Дронова.

«Обучающимся был продемонстрирован опыт “Юнга”, который стал одним из первых в истории лабораторных экспериментов, доказывающих волновую природу света. В ходе экспериментов были рассмотрены явления интерференции, дифракции и поляризации, продемонстрированы опыты по наблюдению интерференции от двух источников, дифракции на одной щели и дифракционной решётке, поляризации света при прохождении света через два поляроида», – пояснил Владимир Михайлович.

Профессор Игорь Прутчиков провёл открытую лекцию «Роботизированные комплексы безопасности жизнеобеспечения критически важных объектов городской коммунальной инфраструктуры в чрезвычайных ситуациях». Были отмечены актуальность и социально-экономическая важность роботизации строительства, объективная необходимость развития роботизации на комплексной основе технологий автоматизации, механизации и электрификации объектов строительства и городского хозяйства.

«Кроме того, мы рассмотрели наиболее перспективные направления роботизации строительства, связанные с разработкой специальных беспилотных летательных аппаратов, транспортных роботов и роботов-манипуляторов. Отметили перспективность роботизации ТИМ-технологий в строительстве. Студенты увидели разработанные на кафедре роботизированные комплексы безопасности жизнеобеспечения коммунальных, социальных и строящихся объектов городской инфраструктуры», – подчеркнул Игорь Прутчиков.

Доцент Александр Епишкин провёл для студентов открытую лекцию-демонстрацию «Достоинства и недостатки умного дома для среднестатистического пользователя». В ходе лекции были представлены способы построения систем автоматизации и управления, которые принято называть умным домом. Также были раскрыты основные цели и задачи, которые реализуются при организации жилых и производственных зданий и сооружений рассмотренными системами автоматизации. Слушатели проявили живой интерес к данной теме и задавали много актуальных вопросов.

Тимур Меллех со студентами

Помимо этого, состоялась лекция-демонстрация «Физический эксперимент: история и трансформация», в которой приняли участие преподаватели Юлия Леонтьева, Татьяна Рогожина, Екатерина Кулинская, Тимур Меллех и Владимир Шабалин. Они продемонстрировали студентам первых-вторых курсов работу учебного лабораторного оборудования второй половины прошлого столетия и их современные аналоги.

В число массовых мероприятий недели ФИЭиГХ также вошла выставка средств индивидуальной защиты, организованная АО ТД «Восток-Сервис».

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI