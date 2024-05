Легкоатлеты успешно выступили в эстафете, посвященной Дню Победы

Source: MIL-OSI Russian Language News

В конце апреля прошла 62-ая районная легкоатлетическая эстафета, посвященная победе в Великой Отечественной Войне, а 9 мая состоялась городская эстафета памяти А.И. Покрышкина, в которой приняли участие все высшие учебные заведения Новосибирска.

Районная эстафета впервые проходила на стадионе НГУ. Традиционно в ней соревновались несколько групп участников: школы, научные институты, производственные предприятия, высшие и средние образовательные учреждения. Команды вузов и школ преодолевали дистанцию 3,2 км, разделенную на 15 этапов длиной от 1200 до 200 м. Институты и других организации Академгородка бежали 8 этапов, общей длиной 2 км.

Студенты НГУ заняли второе место, уступив курсантам НВВКУ. За нашу сборную бежали: Егор Девятых, Никита Босак, Ростислав Загитов и Алексей Чвирук (Механико-математический факультет), Олег Зайцев, Даниил Касьянов и Никита Соболев (Физический факультет), Илья Матеюк, Мирон Гаськов и Александр Лапушинский (Факультет информационных технологий), Елисей Данилов и Александр Маханов (Геолого-геофизический факультет), Михаил Муравьев (Гуманитарный институт), Азнаур Именов (Институт медицины и психологии) и Андрей Биркин (Экономический факультет).

Команда СУНЦ НГУ тоже заняла второе место среди школьников, совсем немного уступив сборной гимназии «Горностай». А ребята из Высшего колледжа информатики НГУ в своей группе стали победителями.

В городской эстафете часть этапов бежали девушки, за нашу команду выступали: Балуева Елена и Экшарова София (Институт медицины и психологии), Елизавета Золотарева (Геолого-геофизический факультет), Яна Степанчук (Факультет естественных наук), Алина Пашкова (Факультет информационных технологий), Ольга Трофимова (Механико-математический факультет) и Ника Сигунова (Экономический факультет).

В общем итоге среди высших учебных заведений наши студенты заняли шестое место.

Поздравляем команду с медалями и желаем успехов в областных соревнованиях и на Универсиаде. С командой работают тренеры Максим Мальцев и Антон Мамеков.

Фото с районной эстафеты: https://disk.yandex.ru/d/5WgQm6wi88NK4w

