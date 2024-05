Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет “Высшая школа экономики” –

Все больше российских школьников участвуют в олимпиадах, дающих право поступать в вузы без экзаменов. При этом победители и призеры интеллектуальных соревнований по математике и информатике чаще всего выбирают НИУ ВШЭ, ИТМО, МГУ, МФТИ и Финансовый университет, выяснили аналитики «Яндекс Образования».

Аналитики «Яндекс Образования» изучили данные официальных источников по итогам Всероссийской олимпиады школьников по математике, информатике, физике и экономике, Открытой олимпиады по программированию, Московской олимпиады школьников, Всесибирской олимпиады, Олимпиады Университета Иннополис и других. Если в 2018 году в олимпиадах принимали участие 65% школьников, то к 2023 году этот показатель достиг 75%. Большинство из них участвуют сразу в нескольких олимпиадах. Наиболее востребованные — Всероссийская олимпиада школьников «Высшая проба» (19,4% опрошенных), Всероссийская олимпиада школьников (17,2%) и Московская олимпиада школьников (16,8%). Как показало исследование «Яндекс Образования», каждый второй победитель или призер олимпиад поступает в НИУ ВШЭ. На втором месте по популярности — ИТМО. Эти университеты лидировали как в 2022-м, так и в 2023 году. Кроме них места в топ-6 в последние годы занимали МГУ, МИФИ, МФТИ и Финансовый университет. По данным исследования, большинство (84%) участников олимпиад по математике, информатике, физике и робототехнике поступают в вузы, где есть программы «Яндекс Образования». 75% олимпиадников знали о том, что в выбранном ими университете открыты образовательные программы «Яндекса». Наиболее популярные среди участников олимпиад по математике и информатике факультеты — это созданный совместно с «Яндексом» факультет компьютерных наук НИУ ВШЭ (12%), факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ (7,2%), а также факультет информационных технологий и программирования ИТМО и Физтех-школа прикладной математики и информатики МФТИ (по 6%), где реализуются совместные с «Яндексом» программы и проекты, преподают эксперты «Яндекса». Участвовать в олимпиадах школьников мотивирует желание проверить знания и повысить шансы на поступление в университет. При этом среди факторов выбора университета олимпиадники называют качество обучения, перспективы трудоустройства после окончания и практическую ориентацию программы.

«Наше исследование показало, что победители олимпиад по математике и информатике выбирают университеты, в которых фундаментальная подготовка сочетается с актуальными прикладными навыками и возможностью стажировок в ведущих ИТ-компаниях, — объясняет директор «Яндекс Образования» Дарья Козлова. — Именно на этом фокусируются образовательные программы “Яндекса”. Мы поддерживаем развитие талантливых молодых людей и рассчитываем, что к 2026 году на наших программах будут учиться 12 тысяч человек. Это почти половина всех, кто занимает призовые места на олимпиадах и получает высокие баллы по результатам ЕГЭ». Среди регионов по числу призеров школьных олимпиад по всем предметам лидируют Москва и Санкт-Петербург, а также Новосибирская и Свердловская области. Наиболее успешными по подготовке учеников к олимпиадам оказались школа ЦПМ, СУНЦ МГУ, Президентский физико-математический лицей №239 и московская школа №179. Средний возраст участников — 16 лет, при этом самым юным олимпиадникам 13 лет. Основная масса участников — ученики 11-х классов, которые рассчитывают на преимущества при поступлении в вузы.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI