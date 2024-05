Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

12 мая, в День национальных приоритетов «Молодёжь и дети: молодёжная политика и воспитание», на Международной выставке-форуме «Россия» состоялась презентация актуальных социологических исследований по изучению детей и молодёжи.

Государственный университет управления представил исследование «Студенческое самоуправление в вузах. Особенности и точки роста», которое проводил по инициативе Комитета по молодёжной политике ГД РФ совместно с Российским Союзом Молодежи и Социологическим центром «14-35» при поддержке Минобрнауки России.

В исследовании изучались сразу три страты: активисты, просто студенты, которые не входят состав активистов, и эксперты, то есть проректора и специалисты по работе с молодёжью.

В результате выяснилось, что и студенты активисты, и просто студенты воспринимают ключевые задачи студенческого совета одинаково, а именно относят к ним адаптацию первокурсников и поддержку развития имиджа университета во внешней среде. Но есть и отличия. Например, активисты не считают, что они должны защищать права студентов, в то время, как студенты ждут этого от активистов.

«Были интересные оценки потребностей студенческой молодёжи. Также были выявлены разрывы между тем, как представляют будущее активисты, студенты и эксперты. Но эти различия несущественны и являются основой для дальнейшей работы и корректировки», — отметил проректор ГУУ Павел Павловский.

Посмотреть полную версию исследования и комментарии представителей ГУУ можно в этой статье.

Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ”

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI