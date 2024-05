Госдума единогласно поддержала кандидатуру Дениса Мантурова на пост первого вице-премьера

Source: MIL-OSI Russian Language News

Депутаты Государственной Думы проголосовали за утверждение Дениса Мантурова Первым заместителем Председателя Правительства. В ходе пленарного заседания Госдумы Денис Мантуров рассказал о приоритетах и планах работы по достижению технологического суверенитета в разных отраслях уже в качестве первого вице-премьера. Напомним, 11 мая Председатель Правительства Михаил Мишустин внёс в Госдуму кандидатуру Дениса Мантурова в качестве первого вице-премьера.

Открывая пленарное заседание, Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин отметил, что кандидатура Дениса Мантурова хорошо известна депутатам: «Он начинал работать в реальном секторе экономики руководителем оборонпрома, заместителем министра, министром, Заместителем Председателя Правительства. Это тот пример, когда мы должны взять на себя ответственность за дальнейшую работу, потому что ключевое направление предлагается возглавить Денису Валентиновичу, но здесь надо, чтобы и мы со своей стороны плечо подставили».

В свою очередь Денис Мантуров подчеркнул, что продуктивная работа с парламентариями в последние годы позволила заложить прочный фундамент под индустриальное и экономическое развитие России. Так, невзирая на колоссальное внешнее давление, обрабатывающая промышленность за последние 10 лет прибавила 35%.

«На предложенном мне посту готов продолжить координировать ключевые направления и проекты технологического суверенитета в отраслях, ориентированных на повышение качества жизни граждан России. Имею в виду технологическое обеспечение выпуска инновационных лекарств и медизделий, удобрений и высокопроизводительной техники для аграриев, оборудования для энергетической безопасности и, конечно, всех видов надёжного, комфортного, экологичного транспорта, в том числе с широким внедрением технологий автономного и беспилотного управления», – заявил и. о. Заместителя Председателя Правительства – Министра промышленности и торговли.

Ещё больше усилий будет направлено на увеличение обороноспособности государства.

«Сегодня российский ОПК является самым мощным в мире по объёмам производства основных видов вооружения и военной техники. Вместе с тем геополитическая обстановка диктует необходимость постоянно совершенствовать технические характеристики изделий, закрывать возросшие в разы текущие потребности армии и ускорять работу по перспективным образцам. Это предмет особого внимания коллегии Военно-промышленной комиссии, генеральных конструкторов, промышленных предприятий и кооперации. Помимо Минобороны поставки также увеличились в адрес ФСБ, Росгвардии, МВД и МЧС. И даже в условиях непростого бюджета вопросы материально-технического обеспечения ведомств силового блока должны оставаться безусловным приоритетом государства. От этого зависит защищённость границы и объектов критической инфраструктуры, минимизация последствий разгула природной стихии», – подчеркнул Денис Мантуров.

Он затронул тему развития космических программ, которая также входит в круг его полномочий: перечень задач по развитию космической отрасли будет реализован в рамках соответствующего нацпроекта. Это в том числе наращивание спутниковых группировок и строительство российской орбитальной станции.

Денис Мантуров поблагодарил депутатов Государственной Думы за содействие и поддержку в отработке всех важных тем и ответил на вопросы парламентариев. Так, были затронуты темы развития Объединённой судостроительной корпорации и российского судостроения в целом, наращивания кадрового потенциала в промышленности, поддержки высокотехнологичных отраслей промышленности, в том числе роботостроения, а также перспективы диверсификации предприятий ОПК с сохранением приоритетных направлений выпуска.

Все фракции политических партий в Государственной Думе единогласно проголосовали за одобрение кандидатуры Дениса Мантурова в качестве Первого заместителя Председателя Правительства.

«Ваша поддержка является залогом нашей совместной, эффективной дальнейшей работы. Развитие направлений, которые мне доверено курировать, требует консолидации усилий всех ветвей власти. Мы должны с опережением реагировать на запросы реального сектора экономики и наших граждан, формировать условия для безусловного выполнения комплекса стратегических задач, которые поставил перед нами Президент. И вчера на заседании комитета [Государственной Думы по промышленности и торговле], и сегодня в этом зале мы подробно обозначили периметр приоритетов в части промышленности, космической, торговой, внешнеэкономической деятельности и укрепления национальной безопасности. По всем этим ключевым блокам нам предстоит кропотливо работать в тесном партнёрстве. Рассчитываю на плодотворное сотрудничество. Со своей стороны всегда открыт для идей и предложений и приложу все усилия для достижения предметных результатов на вверенном мне участке», – поблагодарил Денис Мантуров. Он также попросил депутатов поддержать кандидатуру Антона Алиханова на пост Министра промышленности и торговли.

