Проректор по цифровой трансформации СПбПУ, руководитель Передовой инженерной школы СПбПУ «Цифровой инжиниринг» Алексей Боровков получил звание «Заслуженный работник связи и цифрового развития Санкт-Петербурга». Почётный знак ему вручили 7 мая на торжественной церемонии в Центральном музее связи имени А. С. Попова, приуроченной ко Дню радио. Участниками и гостями мероприятия стали работники отрасли связи, сотрудники профильных вузов, телекоммуникационных и IT-компаний.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Станислав Казарин наградил академика Российской академии образования, заслуженного деятеля науки и техники РФ, сопредседателя Научного совета по информатизации Санкт‑Петербурга Бориса Советова и руководителя Научного центра мирового уровня «Передовые цифровые технологии» СПбПУ Алексея Боровкова. Станислав Валериевич поздравил представителей отрасли с профессиональным праздником, отметил их значительный вклад в развитие средств массовой коммуникации и цифровых технологий.

В этом зале мы видим тех, кто не просто работает в отрасли связи, но является энтузиастами, лидерами своего дела, говоря современным языком, “евангелистами”, которые проповедуют новые технологии и привносят их в нашу жизнь, чтобы она становилась лучше, качественнее. Я поздравляю всех работников связи, телекоммуникаций с профессиональным праздником, желаю успехов и новых больших побед! — обратился к присутствующим вице-губернатор.

Алексей Иванович Боровков — один из признанных экспертов в области цифровых технологий и цифровых платформенных решений, цифровой трансформации высокотехнологичных предприятий промышленности, популяризатор новой парадигмы цифрового проектирования и моделирования глобально конкурентоспособных наукоёмких продуктов с применением сквозных цифровых технологий — в первую очередь, такой технологии-интегратора, как «цифровые двойники» (Digital Twins) изделий, машин, конструкций, оборудования, материалов, физико-механических и технологических процессов, эксплуатационных режимов.

Профессор Боровков более 40 лет посвятил обучению и воспитанию новых инженерных поколений в ведущем политехническом вузе страны. За это время подготовил более 550 инженеров, магистров и бакалавров, 11 кандидатов наук. Алексей Иванович — автор более 175 научных публикаций, автор, соавтор и научный редактор 12 монографий и учебных пособий, соавтор более 100 зарегистрированных результатов интеллектуальной деятельности (РИД). Он выступил одним из идеологов и разработчиков федерального проекта по созданию и развитию передовых инженерных школ (ПИШ), направленного на решение фронтирных инженерных задач и на подготовку квалифицированных инженерных кадров для высокотехнологичных отраслей экономики, стал руководителем Передовой инженерной школы «Цифровой инжиниринг» СПбПУ по итогам убедительной победы в престижном федеральном конкурсе.

С 2007 года под руководством Алексея Ивановича теоретически и методологически обосновывается для применения в промышленности технология создания цифровых двойников, разработан и внедрён в промышленность ключевой инструмент создания цифровых двойников — Цифровая платформа CML-Bench® . В 2017 году разработка Цифровой платформы CML-Bench® отмечена Национальной промышленной премией Российской Федерации «Индустрия».

Под руководством Алексея Боровкова успешно выполнены десятки научно-технологических проектов (НИОКР) в интересах ведущих высокотехнологичных, промышленных, инновационных компаний и организаций, институтов развития, государственных структур, в числе которых Минобрнауки России, Минпромторг России, госкорпорации «Ростех», «Росатом», «Роскосмос», Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК), Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), Объединенная судостроительная корпорация (ОСК), Объединенная ракетно-космическая корпорация (ОРКК), РЖД, компании «Газпром», «Газпром нефть», «Вертолеты России», «Высокоточные комплексы», «Силовые машины», «ЦНИИ «Электроприбор», «НАМИ», «УАЗ», «КАМАЗ», «АВТОВАЗ» и многие другие.

Структурные подразделения экосистемы технологического развития СПбПУ под руководством Алексея Боровкова на постоянной основе ведут работу с высокотехнологичной промышленностью Петербурга, выполняют значимые проекты в интересах ведущих предприятий города. В их числе «ЦКБ машиностроения» (АО «ЦКБМ»), «Центротех-Инжиниринг», «ОДК-Климов», Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения «Малахит» им. академика Н. Н. Исанина, «Центральное конструкторское бюро морской техники «Рубин», «Силовые машины», «Крыловский государственный научный центр», «ЦНИИ судового машиностроения», «Средне-Невский судостроительный завод», ЦНИИ «Электроприбор», ЦНИИ конструкционных материалов «Прометей», ЦНИИ «Электроприбор», «НИИЭФА им. Д. В. Ефремова», «КБ специального машиностроения», «Техприбор» и многие другие.

Научно-исследовательская, просветительская, инновационная и предпринимательская деятельность Алексея Боровкова многократно получала высокую оценку экспертного сообщества и была отмечена разнообразными государственными, общественными и частными премиями и наградами:

медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени за большие заслуги в научно-педагогической деятельности, подготовке квалифицированных специалистов и многолетнюю добросовестную работу (Указ № 654 Президента России от 21.09.2022);

II степени за большие заслуги в научно-педагогической деятельности, подготовке квалифицированных специалистов и многолетнюю добросовестную работу (Указ № 654 Президента России от 21.09.2022); Знаком отличия «За заслуги перед Санкт-Петербургом» — за многолетний труд и высокие достижения в государственной, научной, творческой, производственной и иной деятельности на благо Санкт-Петербурга; за осуществление деятельности, способствующей социально-экономическому, научно-техническому и культурному развитию Санкт-Петербурга, повышению уровня жизни его жителей (28.05.2020);

Знаком отличия «За заслуги перед Санкт-Петербургом» — за многолетний труд и высокие достижения в государственной, научной, творческой, производственной и иной деятельности на благо Санкт-Петербурга; за осуществление деятельности, способствующей социально-экономическому, научно-техническому и культурному развитию Санкт-Петербурга, повышению уровня жизни его жителей (28.05.2020);

премией Правительства Санкт-Петербурга им. А. Н. Крылова за выдающиеся научные результаты в области науки и техники «за разработку и успешное внедрение на предприятиях России технологии создания цифровых двойников высокотехнологичных изделий промышленности» (27. 05. 2022 г);

за выдающиеся научные результаты в области науки и техники «за разработку и успешное внедрение на предприятиях России технологии создания цифровых двойников высокотехнологичных изделий промышленности» (27. 05. 2022 г); званием «Почётный работник сферы образования Российской Федерации» — за значительные заслуги в сфере образования и многолетний добросовестный труд (Приказ Минобрнауки России от 07.12.2017 № 658/к-н) и многие другие награды.

«Благодарю за высокую оценку многолетней плодотворной работы инженеров Экосистемы технологического развития СПбПУ, которая направлена на благо родного города и всей российской инженерной науки, — сказал на церемонии Алексей Боровков. — Широкое внедрение цифровых технологий в отечественную промышленность, энергетику, строительство, транспорт и другие сферы нашей жизни связано с их ускоренным развитием и становится основой для достижения высоких результатов. Многолетний опыт высокотехнологичной индустрии доказывает, что цифровая трансформация научно-технологических и производственных процессов позволяет в сжатые сроки обеспечить выпуск новой конкурентной продукции, повысить качество проектирования изделий и результативность проводимых испытаний с одновременным значительным снижением затрат. Такой подход особенно важен сейчас, когда стоит задача достижения технологического суверенитета России. И я с уверенностью могу говорить о том, что применение цифровых технологий дает колоссальный эффект не только для промышленности, но и в повседневной жизни, для повышения качества жизни людей».

