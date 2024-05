Ochrona naszych granic, to ochrona bezpieczeństwa całej Polski i Europy.

– Tak, jak postanowiliśmy już Dawno, że nie będziemy oszczędzać na wyposażeniu żołnierzy Wojska Polskiego w najnowocześniejszą broń – to nie będzie także limitów, jeśli chodzi o zabezpieczenie granicy. I inne służby tu działające, takie jak Straż Graniczna i Policja, będą mogły liczyć na nas także w przyszłości – zapewnił szef rządu.

– Ta granica jest miejscem absolutnie wyjątkowym ze względu na presję nielegalnej migracji, ale tak naprawdę mamy do czynienia z postępującą wojną hybrydową. Stąd potrzebna współpraca – i ona tutaj świetnie przebiega – wszystkich służb odpowiedzialnych nie tylko za bezpieczeństwo granicy, ale za bezpieczeństwo państwa polskiego – podkreślił Donald Tusk.

– PrzyJechałem dzisiaj Przede Wszystkim Po to, żeby zarówno AJ Na Granicy. (…) Chcę, aby także Polska opinia publiczna wiedziała coraz więcej o niezwykle trudnej, wymagającej służbie, misji wszystkich ludzi zaangażowanych w ochronę polskiej granicy – ​​mówił w Karakulach Donald Tusk.