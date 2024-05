Source: MIL-OSI Russian Language News

Президент России подписал Указ «О структуре федеральных органов исполнительной власти».

Текст Указа:

Документ Указ «О структуре федеральных органов исполнительной власти»

В соответствии с пунктом «б1» статьи 83 и статьей 112 Конституции Российской Федерации и Федеральным конституционным законом от 6 ноября 2020 г. № 4-ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации» постановляю:

1. Установить, что Председатель Правительства Российской Федерации имеет 10 заместителей, в том числе одного Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации, Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации – полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе и Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации – Руководителя Аппарата Правительства Российской Федерации.

2. Утвердить прилагаемую структуру федеральных органов исполнительной власти.

3. Правительству Российской Федерации:

а) привести свои акты в соответствие с настоящим Указом;

б) представить предложения по приведению актов Президента Российской Федерации в соответствие с настоящим Указом.

4. Признать утратившими силу указы Президента Российской Федерации по перечню согласно приложению.

5. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

