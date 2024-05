«Роснефть» на ВДНХ расскажет в субботу об изучении краснокнижных птиц

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Роснефти – Rosneft – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

«Роснефть» в рамках Всемирного дня перелетных птиц, который отмечается в этом году 11 мая, расскажет о своих масштабных экологических проектах по изучению и защите краснокнижных и ценных видов птиц, обитающих в регионах России. В павильоне Компании на ВДНХ в рамках международной выставки-форума «Россия» в субботу состоятся тематические лекции, выставки и мастер-классы.

Специально для гостей павильона научный сотрудник института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН проведет лекцию о «Птицах северных островов», из которой гости павильона узнают о самом маленьком и беззащитном гусе, почему казарка защищает не только свое гнездо, но и тех, кто гнездится рядом, а также множество других интересных фактов и открытий орнитологов.

Ученый научно-информационного центра кольцевания птиц института им. А.Н. Северцова расскажет о птицах Таймыра. Научная экспедиция в Таймырский Долгано-Ненецкий район Красноярского края, в ходе которой изучались популяции диких гусей, в том числе занесенных в Красную книгу РФ, была организована компанией «РН-Ванкор» – оператором флагманского проекта «Роснефти» «Восток Ойл».

В рамках грантовой программы «Восточно-Сибирской нефтегазовой компании» был также реализован проект «Гуси Эвенкии». В рамках этой работы ученые изучали виды водоплавающих птиц, которые занесены в Красную книгу – краснозобую казарку, пискульку и восточного таёжного гуменника. Информация о местах размножения, путях пролета и зимовках гусей важны для сохранения популяции.

В кинозале павильона «Роснефти» гости смогут также посмотреть цикл познавательных лекции об основных видах птиц, обитающих в Арктике, особенностях их поведения, размножения, среде обитания и угрозах, с которыми они сталкиваются. Материалы курса содержат уникальные художественные иллюстрации и карты, научные данные о состоянии белой чайки, полученные в ходе многолетних исследовательских работ «Роснефти».

Образовательный курс будет интересен всем, кто неравнодушен к вопросам сохранения окружающей среды, хочет расширить свой кругозор и узнать больше научных фактов об удивительных птицах российской Арктики.

Памятные брендированные сувениры получат знатоки и эрудиты в ходе викторин с призами от Компании. Также для гостей будет организован мастер-класс по рисованию птиц.

Справка: Компания уделяет значительное внимание охране и изучению птиц, проводит масштабные научные исследования, а дочерние общества реализуют целый ряд грантовых программ и акций. На 2024-2027 гг. «Роснефть» наметила проведение нового этапа исследований арктических экосистем, которые состоятся на севере Красноярского края. В числе прочего, ученые построят карты экологической чувствительности берегов Енисейского залива, прилегающей акватории Карского моря и национального заказника «Бреховские острова». Это позволит разработать меры по защите наиболее важных сред обитания краснокнижных и ценных видов птиц: белоклювой гагары, орлана-белохвоста, сапсана, малого лебедя, краснозобой казарки и пискульки. Также в заказнике в период гнездования будут проводиться наблюдения на лодочных маршрутах. «Международная выставка-форум «Россия» проводится по указу Президента Российской Федерации Владимира Путина с 4 ноября 2023 года по 8 июля 2024 года на территории ВДНХ. Экспозиция «Роснефти» размещена в павильоне, построенном по авторскому дизайн-проекту. Цифровое оборудование павильона, экспонаты, работающие в интерактивном режиме, рассказывают посетителям об истории нефтяной отрасли и Компании, ее перспективах, научных разработках и социальных проектах. Об основных событиях в павильоне Компании и времени их проведения вы сможете узнать на официальных страницах ПАО «НК «Роснефть» в социальных сетях. Расписание работы павильона Компании – по графику выставки.

Департамент информации и рекламы

ПАО «НК «Роснефть»

11 мая 2024 г

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI