Расширен перечень услуг в гостиницах, которые не будут облагаться налогом на добавленную стоимость

Постановление от 8 мая 2024 года №596

Документ Постановление от 8 мая 2024 года №596

Правительство продолжает создавать условия для снижения стоимости туристических услуг. С 1 сентября 2024 года российские отельеры смогут воспользоваться новыми льготами.

Ряд услуг в гостиницах и отелях перестанет облагаться налогом на добавленную стоимость. Постановление об этом подписано.

Согласно документу, льгота будет распространяться на услуги тренажёрного зала, спа-услуги, куда входит посещение бассейна, косметические процедуры, посещение бани, а также на услуги доступа в интернет, аренду конференц-залов и услуги охраняемой автостоянки.

Решение даст возможность сформировать более привлекательные пакетные предложения для туристов.

Нулевая ставка НДС для инвесторов, которые строят, предоставляют в аренду и управление туристические объекты, была введена Правительством в марте 2022 года. Эта мера направлена на стимулирование обновления и развития туристической инфраструктуры.

Подписанным документом внесены изменения в постановление Правительства от 18 ноября 2020 года №1860.

