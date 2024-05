При поддержке «Роснефти» на выставке «Россия» состоялся концерт Хора Сретенского монастыря

Source: MIL-OSI Russian Language News

В пятницу, 10 мая, при поддержке «Роснефти» на Главной уличной сцене ВДНХ состоялось выступление Хора Сретенского монастыря, который исполнил песни, приуроченные к 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Концертная программа «Песни Великой Победы» включала лучшие композиции времен Великой Отечественной войны, а также произведения более поздних лет. Многочисленные гости концерта услышали музыку и поэзию, которые напомнили о героических подвигах тех, кто приближал Победу на фронте и в тылу.

По окончании концерта в павильоне «Роснефти» прошла автограф-сессия артистов хора, а также тематическая викторина с призами.

Хор Сретенского монастыря является одним из самых известных церковных хоровых коллективов России. Хор обладает уникальной исполнительской манерой, которая позволяет по-новому услышать и прочувствовать как духовную музыку, так и известные народные и популярные песни. Коллектив побывал уже более чем в 45 странах и выступал на самых знаменитых сценах.

«Роснефть» оказывает поддержку Хору Сретенского монастыря с 2015 года. За это время музыкальный коллектив с большим успехом провел множество концертных туров, среди которых: «Роснефть. Великой Победе посвящается», «Несвятые святые», «Романовы», «Россия: время, вперёд!», «Шедевры мировой культуры», «Жизнь».

В конце марта в павильоне «Роснефти» на ВДНХ состоялась презентация новой музыкальной программы Хора Сретенского монастыря «Песни наших родителей». В рамках тура, который продлится до 3 июля, концерты коллектива проходят в 16 российских городах. Со сцен Хор исполняет песни старшего поколения, в которых запечатлены важные вехи истории страны. Среди них – «Выйду ночью в поле с конем», «Отче наш», «Этот мир придуман не нами», «Подмосковные вечера», «Тонкая рябина», «Кукушка», «Надежда» и др.

«Роснефть» активно участвует в значимых событиях и явлениях российской культурной жизни, традиционно поддерживает масштабные проекты, направленные на возрождение духовных и национальных ценностей страны, развитие науки, культуры, образования и спорта. В частности, Компания оказывает поддержку театру балета Бориса Эйфмана, Мариинскому театру, Государственному Эрмитажу. В прошлом году при поддержке Компании в Эрмитаже открылись три зала обновленной экспозиции «Культура и искусство Китая», посвящённые периоду эпохи Цин XVII–XIХ веков. Экспозиция размещена в Главном музейном комплексе. Ранее при участии Компании в Эрмитаже прошли выставки «Линия Рафаэля», посвященная феномену Рафаэля Санти, «Пьеро делла Франческо. Монарх живописи» и «Египтомания». Кроме того, в музее также работает постоянная экспозиция «Античная колонизация Северного Причерноморья».

Справка: «Международная выставка-форум «Россия» проводится по указу Президента Российской Федерации Владимира Путина с 4 ноября 2023 года по 8 июля 2024 года на территории ВДНХ. Экспозиция «Роснефти» размещена в павильоне, построенном по авторскому дизайн-проекту. Цифровое оборудование павильона, экспонаты, работающие в интерактивном режиме, рассказывают посетителям об истории нефтяной отрасли и Компании, ее перспективах, научных разработках и социальных проектах.

