Михаил Мишустин внес на рассмотрение Госдумы новый состав Правительства

В соответствии с Конституцией Российской Федерации и федеральным законом «О Правительстве Российской Федерации» Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин внес на рассмотрение Государственной Думы предложения по составу нового Правительства.

В новом составе кабмина Денис Мантуров, в чьем ведении находится промышленность, займет пост первого вице-премьера.

«Повышение статуса вице-премьера, курирующего промышленность, обусловлено важностью обеспечения технологического лидерства, о чем говорится в новом майском указе, подписанном Президентом. Развитие технологий сегодня во главе угла всего комплекса задач, стоящих перед органами исполнительной власти. Именно технологическое лидерство во всех направлениях, будь то самолетостроение, обрабатывающая промышленность, станкостроение, радиоэлектроника, ВПК способно стать мощным драйвером развития экономики», – отметил пресс-секретарь Председателя Правительства Борис Беляков.

Учитывая значимость дальнейшего развития транспорта и логистики, включая международные транспортные коридоры, в новом составе Правительства появится должность профильного вице-премьера. В качестве кандидата на этот пост предложен Виталий Савельев, в последние годы возглавлявший Министерство транспорта, а до этого на протяжении многих лет – одну из крупнейших отечественных авиакомпаний.

«Виталий Савельев досконально знает отрасль, обладает необходимым опытом и управленческим потенциалом для решения стоящих на повестке задач по развитию транспорта, налаживанию новых логистических коридоров и реализации крупных проектов в этой значимой сфере. В должности министра он обеспечил устойчивость вверенной отрасли перед западными санкциями и продолжит эффективно работать на новом посту», – отметил Борис Беляков.

В связи с переходом на новое место работы, Викторию Абрамченко на посту вице-премьера должен сменить Дмитрий Патрушев, занимавший должность главы Минсельхоза.

«В связи с переходом Виктории Абрамченко на другое место работы, в качестве нового куратора таких важных отраслей, как сельское хозяйство, АПК, экология, была предложена кандидатура Дмитрия Патрушева. Он обладает необходимыми знаниями и опытом. До госслужбы восемь лет возглавлял Россельхозбанк, был в правлении ВТБ и хорошо знает финансовую сферу. Способен обеспечить дальнейшее развитие вверенной сферы», – уточнил Борис Беляков.

В связи с переходом Андрея Белоусова на новое место работы, помимо сферы энергетики, Александр Новак будет курировать экономический блок (вопросы поддержки экономики и антисанкционных мер).

Как напомнил Борис Беляков, Александр Новак имеет необходимый управленческий опыт. Долгое время координировал вопросы экономики и финансов на различных должностях, как в бизнесе, так и на муниципальной и государственной службе, в том числе занимал должность заместителя министра финансов.

Дмитрий Григоренко продолжит курировать финансовую и контрольно-надзорную сферы. Кроме того предлагается передать под его координацию цифровое развитие и связь. А также антимонопольную политику.

«Несмотря на санкционное давление, ИТ-отрасль под руководством Дмитрия Чернышенко развивалась высокими темпами. Теперь требуется внедрение созданных платформ и механизмов. Поэтому в дальнейшем курировать вопросы цифровой трансформации государственного управления, ключевых отраслей экономики и социальной сферы в новом составе Правительства будет Дмитрий Григоренко. Он отвечал за цифровизацию государственного управления и имеет обширный опыт внедрения ключевых ИТ-систем. Обладает всеми необходимыми компетенциями для продолжения этой работы. Кроме того, проводимая реформа контрольно-надзорной деятельности положительно сказалась на развитии экономики. Переход Федеральной антимонопольной службы под кураторство Дмитрия Григоренко придаст дополнительный импульс этой работе», – уточнил Борис Беляков.

К курируемым Дмитрием Чернышенко сферам деятельности Министерства науки и высшего образования, Министерства спорта и Минэкономики в части развития туризма, добавятся Минпросвещения и Росмолодежь. Также он продолжит координацию в сфере СМИ, периодической печати и издательской деятельности.

«Реализация обновленной национальной цели по воспитанию гармонично развитой личности, национальных проектов «Молодежь и дети», «Туризм и гостеприимство», а также федпроекта «Спорт – норма будущего» обеспечивается прежде всего комплексной системой образования и молодежной политики. Начиная от детского сада и заканчивая университетом. А также через спорт, туризм, духовно-нравственное воспитание. В новом составе Правительства этим займется Дмитрий Чернышенко, который будет отвечать за научно-образовательное обеспечение национальных проектов технологического лидерства и курировать Минпросвещения, Минобрнауки, Рособрнадзор, Росмолодёжь и Минспорт», – подчеркнул Борис Беляков.

Татьяна Голикова в качестве вице-премьера продолжит курировать деятельность Министерства здравоохранения, Министерства труда и социальной защиты, Министерства культуры. Так же в сферу ее ведения войдет Федеральное агентство по делам национальностей

«Задача по укреплению межнационального и межрелигиозного согласия в стране также будет решаться через сохранение традиционных российских духовно-нравственных и культурных ценностей. Вопросами реализации национальной политики в этой сфере займется Татьяна Голикова. Она многолетний куратор социальной политики, развития институтов и программ поддержки и защиты людей. Глубоко погружена в вопросы межнациональных отношений и обладает колоссальным опытом системного и комплексного решения поставленных задач с опорой на обратную связь от людей. Сочетание этих качеств обеспечит должный подход к работе по развитию указанного направления», – отметил Борис Беляков.

Так же должности вице-премьеров в новом составе Правительства предложено сохранить за Алексеем Оверчуком, Юрием Трутневым и Маратом Хуснуллиным.

Финальные решения по распределению полномочий вице-премьеров будут утверждены Председателем Правительства после рассмотрения кандидатур Госдумой и дополнительных консультаций Михаила Мишустина с Президентом.

В министерском блоке следующие изменения:

На пост министра транспорта предложена кандидатура губернатора Курской области Романа Старовойта.

«В 2012–2018 годах он руководил Росавтодором, в 2019 году возглавил подгруппу «Безопасные и качественные дороги и дорожная деятельность» по подготовке Президиума Госсовета по транспорту. Знает отрасль изнутри. Кроме того, Роман Старовойт имеет большой политический и управленческий опыт, который будет полезен в работе на посту главы одного из ключевых федеральных министерств», – сообщил Борис Беляков.

На должность министра промышленности и торговли предложена кандидатура губернатора Калининградской области Антона Алиханова, который в свое время работал в Минпромторге, а также входил в состав консультативного совета по промышленности при коллегии Евразийской экономической комиссии.

«Антон Алиханов – квалифицированный и сильный управленец. На посту губернатора он смог обеспечить развитие экономики промышленности региона. Благодаря опыту работы на федеральном и региональном уровнях у него есть понимание стоящих на повестке задач и решений, что крайне важно для отрасли, за которую ему предстоит отвечать в должности главы Минпромторга», – сказал Борис Беляков.

На должность министра энергетики в новом составе Правительства выдвинут губернатор Кемеровской области – Кузбасса Сергей Цивилев.

«Многолетний опыт на посту руководителя крупнейшего российского угледобывающего региона, а также работа на федеральном уровне в Президиуме Государственного совета РФ и в качестве председателя комиссии Госсовета России по направлению «Энергетика» дают основания полагать, что Сергей Цивилев обеспечит дальнейшее развитие важной для страны отрасли», – отметил Борис Беляков.

В качестве нового министра сельского хозяйства Госдума рассмотрит кандидатуру Оксаны Лут.

Как напомнил Борис Беляков, в Минсельхозе она трудится с 2018 года. С 2021-го – занимает должность первого заместителя министра. До перехода в Министерстве была одним из руководителей в профильном Россельхозбанке. Обладает необходимыми знаниями и компетенциями для работы на ответственном посту руководителя министерства.

На должность министра спорта вместо переходящего на другую работу Олега Матыцина предложена кандидатура губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева.

«Помимо опыта работы в должности главы региона, он дважды избирался в качестве депутата Госдумы, где возглавлял Комитет по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи. Немаловажно, что он является мастером спорта по фехтованию, призером всероссийских и международных соревнований. Михаил Дегтярев обладает необходимыми компетенциями, чтобы ответить на вызовы, которые стоят перед отраслью и продолжить активное развитие этой сферы», – отметил Борис Беляков.

Свои посты в новом составе Правительства, как предполагается, сохранят: Антон Котяков (Минтруд), Александр Козлов (Минприроды), Сергей Кравцов (Минпросвещения), Ольга Любимова (Минкульт), Максим Решетников (Минэкономразвития) Антон Силуанов (Минфин), Михаил Мурашко (Минздрав), Ирек Файзуллин (Минстрой), Валерий Фальков (Минобрнауки), Алексей Чекунков (Минвостокразвития), Максут Шадаев (Минцифры).

