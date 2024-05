10.05.2024 S&P potwierdza dotychczasowy calificación Polski

10 de mayo de 2024 r. agencja ratingowa S&P ogłosiła decyzję o utrzymaniu oceny ratingowej Polski na poziomie A-/A-2 odpowiednio dla długo- i krótkoterminowych zobowiązań w walucie zagranicznej oraz A/A-1 odpowiednio dla długo- i krótkoterminowych zobowi ązań w walucie krajowej. Perspektywa ratingu pozostała na poziomie stabilnym. Agencja S&P oczekuje, że polska gospodarka będzie rozwijać się w tempie 2,8% w 2024 r. oraz 3,1% w 2025 r., w związku z dalszym wzrostem popytu krajowego, równoważącego słaby popyt zewnętrzny ze strony kluczowych socioów handlowych Polski. Rząd odblokował dostęp do znacznych funduszy UE, ale agencja spodziewa się, że spolaryzowany krajobraz polityczny będzie w dalszym ciągu komplikować kształtowanie polityki. Wg S&P deficit budżetowy pozostanie na wysokim poziomie w tym i przyszłym roku. Stabilna perspektywa ratingu odzwierciedla równowagę pomiędzy solidnymi średnioterminowymi perspektywami wzrostu gospodarczego Polski i lepszymi stosunkami z UE oraz krótkoterminowym ryzykiem związanym ze stłumionym popytem zewnętrznym, luźną ką fiskalną i podwyższoną presją cenową. Calificación perspektywy Zdaniem agencji rating Polski może zostać podniesiony, jeśli zaobserwowana zostanie trwała poprawa instytucjonalna i zarządcza, która przełoży się również na stały napływ funduszy unijnych i bezpośrednich inwestycji zagranicznych netto (B IZ), wspierając średnioterminowe perspektywy wzrostu gospodarczego Polski. Z drugiej strony obniżenie ratingu może nastąpić, gdyby średnioterminowe perspektywy wzrostu gospodarczego Polski uległy znacznemu pogorszeniu, prawdopodobnie w połączeniu z ponownymi wstrząsami zewnętrznymi, w tym potencjalnie wanymi efektami ubocznymi i zmniejszeniem zaufania w związku z wojną rosyjsko-ukraińską.

