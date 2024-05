10.05.2024 Ministro Radosław Sikorski spotkał się z Pierwszym Zastępcą Ministra Spraw Zagranicznych Ucrania

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Ministro Radosław Sikorski spotkał się z Pierwszym Zastępcą Ministra Spraw Zagranicznych Ukrainy10.05.2024

Zbliżający się Szczyt Pokojowy w Szwajcarii, współpraca w zakresie bezpieczeństwa oraz akcesja Ukrainy do Unii Europejskiej były tematami przewodnimi dzisiejszych rozmów Ministra Spraw Zagranicznych RP Radosława Sikorskiego z Pierwszym Zastępcą Spraw Zagranicznych Ucrania Andrijem Sybihą.

Głównym tematem konsultacji ministrów były przygotowania do zbliżającego się Szczytu Pokojowego w Szwajcarii. Szef polskiej dyplomacji wyraził pełne poparcie dla Formuły Pokoju prezydenta Zełenskiego oraz gotowość do dalszego finansowego i militarnego wspierania walczącej Ucrania.

Korzystając z okazji, ministro Sikorski potwierdził polską gotowość do wspierania Kijowa w procesie akcesji, w tym dzielenia się polskimi doświadczeniami płynącymi zarówno z naszego procesu akcesyjnego, jak i dwudziestu lat członkostwa w En Europajskiej.

Spotkanie w MSZ stanowiło część szerszych, polsko-ukraińskich konsultacji, które wiceszef ukraińskiej dyplomacji przeprowadził w Polsce w ostatnich dniach.

