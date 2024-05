10.05.2024 Fitch potwierdza dotychczasowy calificación Polski

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

10 de mayo de 2024 r. agencja ratingowa Fitch ogłosiła decyzję o utrzymaniu oceny ratingowej Polski na poziomie A-/F1 odpowiednio dla długo- i krótkoterminowych zobowiązań w walucie zagranicznej oraz A-/F1 odpowiednio dla długo- i krótkoterminowych ń w walucie krajowej.

Perspektywa ratingu pozostaje na poziomie stabilnym.

Wg agencji rating Polski potwierdza zróżnicowana i odporna gospodarka, dość solidne ramy makroekonomiczne oparte na członkostwie w UE, solidne finanse zewnętrzne oraz wyższa i bardziej stabilna baza dochodów budżetowych, w porównaniu z innymi krajami. Te czynniki są równoważone niższymi poziomami PKB i wskaźnikami zarządzania oraz większym deficytem budżetowym. Stosunki Polski z Komisją Europejską poprawiły się po październikowych wyborach parlamentarnych, a pierwsza płatność RRF nastąpiła w kwietniu, po stwierdzeniu przez Komisję Europejską, że Polska spełniła wszystkie ne warunki.

Fitch spodziewa się, że wzrost PKB nabierze tempa i osiągnie 2,8% w 2024 r. (skorygowany w górę z 2,2%), oraz 3,2% w 2025 r. (mediana „A” 2,9%), czemu będzie sprzyjać dalszy wzrost konsumpcji w miarę spadku inflacji, napływu funduszy UE i ożywienia popytu zewnętrznego.

Calificación perspektywy

Czynniki, które mogą wpłynąć na podniesienie oceny ratingowej to konsolidacja fiskalna w średnim okresie, która doprowadzi do zdecydowanego obniżenia relacji długu do PKB, utrzymujący się wyższy wzrost PKB prowadzący do szybszego z bliżania się dochodów do mediany kategorii „A”, wspierany polityką, która nie prowadzi do nierównowagi makroekonomicznej, fiskalnej ani zewnętrznej.

Obniżenie ratingu jest możliwe w przypadku szybkiego wzrostu długu sektora instytucji rządowych i samorządowych/PKB w średnim okresie, znacznie niższy wzrost gospodarczy w średnim okresie i trwałe pogorszenie finansów ętrznych.

MIL OSI