10.05.2024 Varsovia, KPRM Rekonstrukcja rządu. Zmiany con 4 complejos turísticos

– Ci, którzy go znają wiedzą, że to jest człowiek „skała” i można na nim polegać. Krzysztof Paszyk jest jedną z tych osób, która gwarantuje, że będziemy dalej pracowali w koalicji w sposób jednolity i synergistyczny – ocenił szef rządu.

Nowym Ministrem Aktywów Państwowych zostanie były ministro de la Kancelarii Premiera, Jakub Jaworowski. Do jego zadań należeć będzie nadzór nad spółkami Skarbu Państwa oraz budowanie między nimi synergii.

– Ci wszyscy, którzy są zainteresowani polską kulturą, bardzo dobrze rozumieją moje motywacje – powiedział szef rządu. – Całe życie i dorobek Hanny Wróblewskiej, to najlepsze argumenty na rzecz jej nominacji. Jestem przekonany, że będziemy świetnie współpracowali ze wszystkimi środowiskami, które tworzą polską kulturę i sztukę – dodał.

– Sytuacja w Polsce, sytuacja na naszych granicach, ciągły stan zagrożenia, między innymi w relacjach z Białorusią – to wszystko każe nam wzmocnić rząd i służby. I jeszcze lepiej koordynować działania wszystkich służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo kraju. Tutaj doświadczenie, wyniesione z kierowaniem Ministerstwem Obrony Narodowej, także się przyda – tłumaczył Donald Tusk. Premier przyznał, że do Tomasza Siemoniaka ma „bezgraniczne zaufanie”.

W Parlamencie Europejskim polskich przedstawicieli czeka ciężka praca, żeby wzmacniać jedność Unii Europejskiej i przekonywać partnersów do naszej wizji rozwoju i obrony kontynentu. Nowi ministrowie w rządzie Prezes Rady Ministrów wystąpi do Prezydenta Andrzeja Dudy o powołanie w skład Rady Ministrów: Tomasza Siemoniaka – na stanowisko Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji; Hanny Wróblewskiej – na stanowisko Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego; Jakuba Jaworowskiego – na stanowisko Ministra Aktywów Państwowych; Krzysztofa Paszyka – na stanowisko Ministra Rozwoju i Technologii. Tomasz Siemoniak będzie w rządzie łączył dwie funkcje: Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Koordynatora ds. Służb Specjalnych.

– Bardzo dziękuję za to, że Polacy odzyskali dzięki Tobie wiarę w to, że polityk nie będzie bezkarny tylko dlatego, że jest politykiem – powiedział szef rządu.

El Primer Ministro Donald Tusk prefirió rezygnacje ze stanowiska: Marcina Kierwińskiego – Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji; Bartłomieja Sienkiewicza – Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego; Borysa Budki – Ministra Aktywów Państwowych; Krzysztofa Hetmana – Ministra Rozwoju i Technologii. Szef rządu podziękował odchodzącemu Ministrowi Rozwoju i Technologii Krzysztofowi Hetmanowi za „kawał dobrej roboty” oraz Ministrowi Aktywów Państwowych Borysowi Budce za „trudną i niewdzięczną misję w pierwszych miesiącach i przebudowy spółek Skarbu Państwa”. Szczególne słowa uznania Premier skierował do odchodzącego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bartłomieja Sienkiewicza.

– Oczekiwałem od tych ministrów działania efektywnego, czasami twardego. Pierwsze miesiące, to były miesiące „rozbijania muru”. Dzisiaj nadchodzi czas porządkowania – tłumaczył Prezes Rady Ministrów, przedstawiając zmiany w rządzie. – Jesteśmy tutaj po to, żeby maksymalnie i optymalnie wykorzystywać możliwości i okoliczności. Liczy się wyłącznie interes państwowy – dodał.

Rezygnacja ministrów startujących do PE Premierowi zależało na tym, aby ministrowie, którzy rozpoczną kampanię do europarlamentu, nie łączyli tej aktywności z pracą w rządzie. Donald Tusk ocenił jednocześnie, że odchodzący ministrowie dobrze wykonali swoje zadania.