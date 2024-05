Правительство утвердило единые требования к назначению и предоставлению федеральных, региональных и муниципальных мер социальной поддержки

Source: MIL-OSI Russian Language News

Постановление от 3 мая 2024 года №564

Документ Постановление от 3 мая 2024 года №564

По поручению Президента Правительство продолжает внедрять механизмы социального казначейства при оказании гражданам государственной поддержки, чтобы сделать её получение максимально быстрым и удобным. В рамках этой работы утверждены единые требования к назначению и предоставлению мер социальной поддержки на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. Постановление об этом подписано.

Документ устанавливает единый порядок взаимодействия органов власти с гражданами независимо от региона их проживания и уровня назначаемой меры поддержки.

«Главное здесь – мнение людей и обратная связь, о важности которой всегда говорит Президент. Надо смотреть, насколько понятно и комфортно для них организованы сервисы, с учётом этого корректировать процессы и, конечно, оставить право лично обращаться за нужными услугами, если для человека такой вариант предпочтительнее», – подчеркнул Михаил Мишустин в ходе выступления в Госдуме 10 мая.

Утверждённый постановлением порядок подразумевает, что все виды поддержки должны предоставляться в электронном виде в максимально короткие сроки и при минимальном количестве бумажных документов. Заявления граждане могут подавать через госуслуги или МФЦ. Все необходимые документы ведомства должны получать с помощью информационного взаимодействия между собой. Запрос дополнительных справок возможен только в тех случаях, когда соответствующих данных нет в государственных информационных системах.

Также постановлением определён предельный срок рассмотрения документов для назначения той или иной меры поддержки. Регистрация заявления должна занимать не более 1 рабочего дня, получение межведомственных документов – до 2 рабочих дней, извещение о назначении или отказе в назначении меры поддержки должно поступать гражданину в течение 1 рабочего дня.

Кроме того, все органы, которые назначают меры поддержки, должны оповещать гражданина об этапах рассмотрения его заявления.

Постановление подготовлено для реализации новых норм Федерального закона «О государственной социальной помощи», принятых в июле 2023 года, и вступает в силу с 1 января 2025 года.

