Правительство выделило Курганской области 4 млрд рублей для оказания мер поддержки пострадавшим от паводка и проведения восстановительных работ

Правительство по поручению Президента приняло решение о выделении финансовой помощи бюджету Курганской области, пострадавшей от весеннего паводка. Распоряжение об этом подписано.

Средства в размере 4 млрд рублей поступят из резервного фонда Правительства. Из них до 3 млрд рублей будет направлено на предоставление мер поддержки гражданам, пострадавшим от паводка. Речь идёт об оказании единовременной материальной помощи, финансовой помощи в связи с частичной или полной утратой имущества первой необходимости, выплатах на проведение капитального ремонта повреждённого жилья, приобретение или строительство нового жилья.

До 1 млрд рублей пойдёт на аварийно-восстановительные работы на объектах жилищного фонда, социальной, коммунальной и инженерной инфраструктуры, а также санитарную очистку и обеззараживание территорий населённых пунктов, пострадавших от паводка.

