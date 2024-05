09.05.2024 La ministra Anna Radwan zorganizowała debate ze Studentami z okazji 20 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej

Uczestnicy spotkania zaakcentowali ponadto znaczenie sprawnej komunikacji rządu w kontekście realizowanych polityk europejskich, podkreślając, że podejmowanie odpowiednich działań informacyjnych skierowanych do obywateli przekłada się na lepsze funkcjonowania Unii Europejskiej. Wśród omawianych tematów poruszono również kwestie dotyczące odpowiedniej edukacji na temat członkostwa w UE w szkołach podstawowych i średnich, a także problem narastającej dezinformacji wymierzonej w funkcjonowanie Unii.

Ministra Anna Radwan zorganizowała debate ze Studentami z okazji 20 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej09.05.2024 Podczas diskusji, którą poprowadziła szefowa Gabinetu Politycznego Ministra Aleksandra Klimont – Bodzińska, jej uczestnicy odpowiadali na pytania dotyczące roli Polski w strukturach unijnych, oczekiwań młodych ludzi wobec Unii Europejskiej, wyzwań jakie ją przed państwami członkowskimi w kontekście obecnej sytuacji międzynarodowej, a także nadchodzących wyborów do Parlamento Europeo