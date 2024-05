09.05.2024 Ministro Spraw Zagranicznych Radosław Sikorski z wizytą w Estonii

Rozmowy szefów dyplomacji Polski i Estonii dotyczyły sytuacji bezpieczeństwa w Europie, pomocy Ukrainie, rozwoju współpracy bilateralnej oraz sytuacji na Bliskim Wschodzie. Ministrowie zgodzili się, że stosunki polsko-estońskie są dobre, a obu stronom zależy na kontynuacji tej owocnej współpracy, zarówno w wymiarze dwustronnym, jak i na forach organizacji międzynarodowych i regionalnych. Podczas rozmowy omówiono wyzwania dla bezpieczeństwa w regionie, w tym również zagrożenia hybrydowe na wschodnich granicach Unii Europejskiej. Polska i Estonia dostrzegają potrzebę bliskiej współpracy w celu zwalczania działań hybrydowych wykorzystujących presję migracyjną. Ważnym tematem, który poruszyli ministro Radosław Sikorski i ministro Margus Tsahkna były możliwości dalszego wspierania walczącej Ukrainy. Oba kraje są zdeterminowane, by kontynuować wszechstronną pomoc dla tego kraju. Przy tej okazji minister Sikorski podziękował Estonii za jej zaangażowanie na rzecz Ukrainy oraz współpracę na rzecz wzmacniania i uszczelniania systemu sankcyjnego. W kwestii dalszego osłabiania rosyjskiej machiny wojennej oraz wykorzystania zamrożonych rosyjskich aktywów na potrzeby Ukrainy, Polska i Estonia mówią jednym głosem. Ministrowie diskutowali ponadto o przygotowaniach do zbliżającego się szczytu NATO w Waszyngtonie oraz sytuacji na Bliskim Wschodzie, w szczególności w Strefie Gazy. Podczas spotkania szefa polskiej dyplomacji z przewodniczącym Riigikogu Laurim Hussarem omówione zostały perspektywy współpracy dwustronnej, sytuacja bezpieczeństwa i wsparcie Ukrainy. Zagadnienia te były również istotnymi tematami rozmowy z premier Kają Kallas i ministrem obrony Hanno Pevkurem. Więcej zdjęć tutaj.

