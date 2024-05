Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Koalicja 15 października przeciw wotum nieufności

Donald Tusk skrytykował działania opozycji, która złożyła wniosek o odwołanie Ministro Klimatu i Środowiska. Według szefa rządu posłowie PiS-u nie mają merytorycznych argumentów wobec urzędującej Ministro.

– Sprawa wotum nieufności wobec Ministra Pauliny Hennig-Kloski jest bardzo podobna do tych poprzednich. Broma para demostrar cja kompletnej bezradności, bezsilności i braku pomysłu na polską rzeczywistość ze strony opozycji i dobrze o tym wszyscy wiemy – mówił Premier.

Ministro Klimatu i Środowiska w swoim wystąpieniu podsumowała działania swojego resortu i „sprzątanie bałaganu, który zostawiła poprzednia władza”.

Zielony Ład to spuścizna poprzedniego rządu

Za pierwotne zapisy Zielonego Ładu odpowiada poprzedni rząd. Jak wskazał Premier to ówczesna władza doprowadziła do tego, z czym muszą mierzyć się rolnicy.

– Jeśli chcecie naprawdę i skutecznie odwołać tych wszystkich, którzy odpowiadają za wprowadzenie Zielonego Ładu, to apeluję do tych, którzy w tej sprawie dzisiaj zabierali głos: jedźcie na Nowogrodzką i zażądajcie o dwołania prezesa Kaczyńskiego, który patronował wprowadzeniu Zielonego Ładu – apelował Donald Tusk.

Szef rządu spotykał się w ostatnim czasie z przedstawicielami rolników.

– Nikt nie musi mnie namawiać do rozmów z rolnikami. Spędziłem na spotkaniach z przedstawicielami polskich rolników dziesiątki godzin. Wszystko zepsuliście bezrefleksyjnie podpisując Zielony Ład – pan Morawiecki, pan Kaczyński, pan Wojciechowski, cały PiS, cała ta absolutnie pełna ignorancji, kompletnego braku wiedzy o polskim rolnictwie banda nieuków – mówił szef rządu.

Szef rządu odbył także wiele spotkań z europejskimi politykami, aby przekonać ich do zmian zapisów Zielonego Ładu i zadbać o sprawy polskich rolników. Doprowadziło to do zmian, które dotyczą m. in. zniesienia konieczności ugorowania.

Afera taśmowa i rosyjskie wpływy

W ostatnim czasie dochodzą do opinii publicznej informacje, które wskazują na częste powiązania poprzedniej władzy z rosyjskim i białoruskim wywiadem.

– W sprawie, o której dzisiaj diskutujemy, mamy do czynienia z dużo gorszym kontekstem. Mamy do czynienia z rządami partii politycznej, która od wielu, wielu lat – powoli dochodzimy do istoty problemu i rozumiemy od jak wielu lat – działa w Polsce pod wpływem rosyjskich interesów i wpływów – wskazał Premier.

Donald Tusk nawiązał do afery taśmowej, która w jego ocenie była “pisana cyrylicą” i została zorganizowana w porozumieniu z handlarzami rosyjskim węglem.

– Afera taśmowa zaczęła się w momentcie, kiedy polski rząd pod moim przewodnictwem zaczął walczyć – w porozumieniu zresztą z Solidarnością górników – z narastającym importem węgla rosyjskiego – przypomniał szef rządu.

Premier podkreślił, że działania ówczesnego rządu doprowadziły do ​​zwiększenia importu rosyjskiego węgla do Polski z 5 do 13 mln ton rocznie.

– Zalaliście Polskę rosyjskim węglem i zarabialiście na tym przez lata swoich rządów. A jednym z kluczowych warunków było oczywiście przygotowanie ówczesnej prowokacji – mówił Donald Tusk.

Działania wschodnich służb w Polsce

Przez ostatnie lata mieliśmy do czynienia z wieloma sprawami, które miały pośredni lub bezpośredni związek z wpływem rosyjskich lub białoruskich służb specjalnych na zdarzenia w Polsce.

– W momencie, kiedy ujawniła się afera mailowa, kiedy wasze służby, zaczęły rozumieć, że coś złego się dzieje na linii władza PiS i wschodnie służby – to wszystkie te sprawy zanim się na dobre zaczęły, śledztwa był y ucinane. (…) Dzisiaj dowiaduję się od szefów służb, że każda sprawa czy dotyczyła energetyki, polskiej armii, bezpieczeństwa, polskiej dyplomacji, afery wizowej wskazywała jednoznacznie na narastające wpływy ch i rosyjskich służb – mówił Donald Tusk.

Premier zapowiedział zbadanie i rozliczenie wszystkich działań powiązanych ze wschodnimi służbami. Zapowiedział też powołanie specjalnej sejmowej komisji. Jak mówił „skończyła się bezradność polskiego państwa i bezkarność”.

– Służby, prokuratura i komisja, którą powołamy już w zgodzie z Konstytucją, zbada bardzo dokładnie wpływy rosyjskie i białoruskie na rządy Zjednoczonej Prawicy. One dzisiaj nie podlegają diskusji. Jest tylko kwestia ich skali – podkreślał Prezes Rady Ministrów.

W sejmowym głosowaniu wniosek o wotum nieufności wobec Ministro Klimatu i Środowiska przepadł. Paulina Hennig-Kloska pozostaje na stanowisku.

