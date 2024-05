Сотрудники «Роснефти» приняли участие в праздновании Дня Победы

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Роснефти – Rosneft – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

«Роснефть» и ее дочерние общества празднуют 79-летие Победы в Великой Отечественной Войне. Десятки тысяч сотрудников Компании приняли участие в торжественных мероприятиях и присоединились к всероссийским гражданско-патриотическим, волонтерским и экологическим акциям.

В масштабной эколого-патриотической акции «Сад памяти» приняли участие сотрудники предприятий «Роснефти» во многих регионах России – от Северо-Запада до Восточной Сибири. Нефтяники высадили деревья в честь героев войны. К акции «Бессмертный полк» присоединились «Башнефть», «Сибнефтегаз», «Удмуртнефть», «Новокуйбышевская нефтехимическая компания» и другие предприятия.

В канун празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне «РН-Ванкор» провел масштабную патриотическую акцию. Более 200 сотрудников предприятия развернули 79-метровую Георгиевскую ленту на Ванкорском месторождении и почтили память воинов, которые сражались во время Великой Отечественной войны. Кроме этого, работники предприятия провели акцию преемственности поколений «Вахта Памяти». 9 мая вахтовики взяли с собой портреты родственников, ветеранов Великой Отечественной войны на свою рабочую смену.

В Югре акция «Бессмертный полк» прошла в необычном формате. Фотографии нефтяников-первопроходцев Самотлора, участвовавших в Великой Отечественной войне, разместили на бортах самолётов пилотажной группы «Барсы». 8-9 мая самолеты с портретами героев Великой Отечественной войны пролетели над городами Сургут, Нефтеюганск и Когалым.

«Самотлорнефтегаз» организовал патриотическую акцию на мемориальном комплексе «Первая разведочная скважина Самотлора Р-1» – здесь развернули Георгиевскую ленту размером 79 квадратных метров. В акции приняли участие более 100 детей Белгорода, проживающих в настоящее время в Нижневартовске. Для представителей общественности работники корпоративного музея провели экскурсию в Информационно-выставочном комплексе «Самотлорнефтегаза».

Работники подразделения Комсомольского НПЗ в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне совершили автопробег на ретро автомобилях через всю страну – от Комсомольска-на-Амуре до Москвы. В составе колонны было три автомобиля «Жигули» и мотоцикл «Урал» 70-х гг. Энтузиасты-реставраторы из транспортного цеха «Комсомольский НПЗ-сервис» в точном соответствии с историческими оригиналами восстановили спецмашины ГАИ, милиции и пожарной охраны советского времени. Эпохе соответствует не только внешний вид, но и техническое оснащение. Участники автопробега преодолели 9 тыс. километров за 25 дней.

На юге массовую акцию «79 лет Победы» провели сотрудники Туапсинского НПЗ, которые сформировали цифру «79», взяв в руки Георгиевскую ленту. Также нефтепереработчики организовали поисковую экспедицию к месту разбившегося в годы войны советского самолета в районе горы Индюк, где велись ожесточенные бои, в ходе которых было остановлено вражеское наступление к Черному морю.

В Тюмени сотрудники «РН-Уватнефтегаза» высадили аллею рябин в сквере Гимназистов. Нефтяники организовали выставку фотопортретов участников Великой Отечественной Войны и передали книги, посвященные войне, в библиотеку поселка Тазовский.

В преддверии праздника нефтяники вручили подарки ветеранам, вдовам ветеранов, детям войны и всем тем, кто внес вклад в Победу. Для пожилых людей проводились мини-концерты и другие поздравительные мероприятия.

Традиционными стали майские субботники, в ходе которых активисты дочерних обществ Компании ведут уборку памятников и мемориалов памяти участников войны.

Активисты «Харампурнефтегаза» на Ямале благоустроили памятник герою войны и организовали митинг с участием ветеранов, волонтеров предприятия, представителей органов власти.

В Ленинградской области накануне Дня Победы волонтеры «РН-Северо-Запад» благоустроили братские захоронения моряков, погибших в мае 1943 года, и рабочих торфопредприятия, заготавливавших топливо для блокадного Ленинграда. Работники предприятия отдали дань памяти погибшим воинам и мирным жителям блокадного Ленинграда, возложив цветы на мемориале Пискаревского кладбища – одного из самых крупных захоронений Великой Отечественной Войны.

На берегу Ладоги в загородном комплексе «Владимировский» волонтеры «Роснефть-Северо-Запад» поздравили участников Великой Отечественной войны, жителей блокадного Ленинграда и тружеников тыла. К волонтерам присоединились автомобилисты со своими семьями. Они вручили свои авторские письма-треуголки с семейными историями близких и пожеланиями ветеранам. Дети сотрудников «РН-Северо-Запад» и волонтеры из Движения «Первых» прочитали стихотворения.

На заправочных станциях розничной сети «Роснефть» посетителям дарили Георгиевские ленточки, работали фотозоны, посвященные празднику. На ряде АЗС Компании в Московском регионе, Санкт-Петербурге и Ленинградской области исполнялись танцевальные номера и песни военных лет, работали полевые кухни.

В Башкортостане «Башнефть» провела более 40 мероприятий в рамках Дня Победы. Во всех регионах присутствия работники предприятий «Роснефти» посвятили спортивные мероприятия памятной дате. «Роспан Интернешнл» и «Башнефть-Добыча» провели хоккейные турниры. Новокуйбышевская нефтехимическая компания, «Таас-Юрях Нефтегазодобыча», «Харампурнефтегаз», «РН-Юганскнефтегаз», «Самотлорнефтегаз», «РН-Няганьнефтегаз», «Удмуртнефть» участвовали в легкоатлетических эстафетах, забегах и велопробегах.

«РН-Няганьнефтегаз», Ачинский НПЗ, Ангарский завод полимеров, провели экскурсии и образовательные проекты, посвященные Дню Победы. Сотрудники «РН-Няганьнефтегаз» организовали для горожан и школьников «Движения первых» образовательный проект о Герое Советского Союза, летчике Николае Архангельском, провели лекцию «Маленькие подвиги для большой Победы».

Также в рамках празднования Дня Победы нефтяники вместе со своими семьями приняли участие в акции «Свеча памяти», торжественных митингах и возложении цветов к мемориалам памяти в городах России.

Департамент информации и рекламы

ПАО «НК «Роснефть»

9 мая 2024 г

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI