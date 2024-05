Ректор СПбГАСУ поздравляет с Днём Победы

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering – Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет –

Уважаемые преподаватели, сотрудники и студенты! Дорогие ветераны!

Со всей теплотой поздравляю вас с Днём Победы!

Это особый праздник для каждого из нас. Он наполняет души гордостью за Отечество и верой в несокрушимую силу духа нашего народа. Победа досталась нам ценою огромных потерь. Мы склоняем головы перед героями, которые отстояли наше право жить свободно и счастливо.

Годы Великой Отечественной войны были очень тяжёлыми и для нашего университета. Учёные, студенты, сотрудники сражались добровольцами на фронте, без устали трудились в тылу, участвовали в защите стратегически важных объектов в блокадном Ленинграде. Наш долг – быть достойными их подвига и передать память о нём молодому поколению.

Дорогие друзья! В День Победы желаю вам и вашим семьям мирного неба над головой, неиссякаемой жизненной энергии, здоровья и благополучия!

