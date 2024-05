Письма с фронта: в Вышке прошел концерт, посвященный годовщине Великой Победы

Source: MIL-OSI Russian Language News

День Победы — один из самых главных государственных праздников России. Накануне 9 мая в Центре культур НИУ ВШЭ состоялся праздничный концерт. Со сцены звучали военные песни, отрывки фронтовых писем, воспоминания и дневниковые записи участников войны. Особенным концерт стал благодаря ветеранам, находившимся в зале, и творческим коллективам Вышки, организовавшим этот праздник. Зал в Центре культур на Покровке почти полностью заполнен, многие держат в руках по цветку гвоздики и программу выступлений — их раздавали на входе.

«Сегодня у нас необыкновенный концерт, — говорит заведующая Центром музыкальных проектов ВШЭ Марина Лебедь. — Каждый год мы отмечаем в университете день Великой Победы, потому что нет ни одной семьи в нашей стране, для которой он не был бы важен. Но вопреки традиции последних лет мы решили не приглашать к нам с концертом солистов оперных театров Москвы, а сделать праздничную программу силами творческих коллективов Вышки. Да, есть такие события, которые мы должны отмечать вместе! Ребята откликнулись на это предложение и, как мне показалось, получили большое удовольствие от совместных репетиций. Я же нахожусь последние несколько дней в волнении, слушаю эту музыку и военную поэзию со слезами на глазах».

Ветеран Борис Геренрот во время войны служил летчиком, сейчас он — профессор факультета права ВШЭ. Ветеран войны, малолетний узник нацистских концлагерей Владимир Гаврилов с 1998 по 2000 годы руководил секретариатом ректора ВШЭ. Под аплодисменты зала ветеранам вручили букеты цветов и поблагодарили за присутствие на концерте в такой день. «Спасибо вам , с праздником!», — обратилась участница студенческого концерта к ветеранам, сидящим в первом ряду. В этом году в подготовке праздника были задействованы только студенты и сотрудники Вышки. Солисты оркестра ВШЭ исполнили «Вокализ» Сергея Рахманинова в переложении для виолончели и фортепиано, а затем — Попурри на темы песен военных лет. На фоне видеоряда из кадров военных фильмов выступал хор-бэнд Force Мажор под руководством дирижера Светланы Сперанской. Артисты Театра ВШЭ подготовили литературно-музыкальную композицию с отрывками фронтовых писем, воспоминаниями из личных дневников времен Великой Отечественной войны и песен тех лет. Завершали концерт курсанты Военного учебного центра ВШЭ с песней «Нам нужна одна победа», которую подхватили все участники концерта и зрители в зале.

«Режиссер программы Ирина Сиротинская предложила ребятам из разных творческих коллективов объединить усилия и создать единый спектакль, где чередуется музыка, поэзия и проза. То есть ребята получили уникальную возможность создать что-то вместе, наблюдая за работой друг друга, попробовать новое. Как мне кажется, это было полезно для их творческого развития, и результат вышел вполне убедительный с художественной точки зрения», — делится Марина Лебедь. Со сцены звучали произведения советских и российских композиторов: Вениамина Баснера, Матвея Блантера, Евгения Мартынова, Кирилла Молчанова и др., а между ними — фрагменты фронтовых писем, воспоминания и дневниковые записи участников войны и их родных. В финале участники всех творческих коллективов вышли на сцену и совместно исполнили финальную песню. Многие зрители слушали их со слезами на глазах.

Владимир Гаврилов про апрель 1945-го и тот самый День Победы вспоминает так: «После двух недель, которые мы, дети, провели одни в пустом концлагере [в Германии], пришли наши. Мы спросили у военных: “Как идти в СССР?”, они ответили: “По этой дороге”. И мы пошли. Потом мы встретили других военных, и воинская часть отправила нас с техникой, которую гнали обратно в Советский Союз. Мы приехали во Львов, а оттуда уже нас распределили в Ленинград. Меня и моих двух старших сестер отвезли к бабушке с дедушкой, — на этом и кончилась война. Первое время было голодно, но бабушка с дедушкой нас приняли, и жили мы с ними до окончания школы, то есть до седьмого класса». «Надо представлять, что произошло бы, если бы победы не было? Нас, как народа, не было бы, и нашей свободы бы тоже не было», — говорит Борис Геренрот. Ветеран встретил победу в дороге на восток. «Да и не только я, несколько фронтов, — вспоминает он. — Мы отправлялись уже на другую войну, Японскую, тоже отечественную, и про которую тоже не стоит забывать». Текст: Александра Зинченко, стажер-исследователь Проектно-учебной лаборатории экономической журналистики НИУ ВШЭ

