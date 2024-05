Михаил Мишустин поздравил ветеранов с 79-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне

Source: MIL-OSI Russian Language News

Дорогие ветераны!

Поздравляю Вас с Днём Победы!

Историческое 9 мая 1945 года навсегда в сердцах миллионов наших граждан. Нет такой семьи, которую бы не затронула Великая Отечественная война. В каждой хранят память о воинах-освободителях, самоотверженно сражавшихся на фронтах, о тружениках, ковавших Победу в тылу.

Мы отдаём дань уважения ветеранам, чей подвиг является примером преданности и любви к Отечеству, главным нравственным ориентиром. И чтим героев, которые сегодня выполняют свой воинский долг, проявляют мужество и самопожертвование в зоне специальной военной операции, стоят на защите Родины, отстаивают интересы нашего народа.

Желаю Вам и Вашим близким успехов в работе, здоровья, счастья и благополучия.

