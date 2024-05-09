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El 9 de mayo se emiten 100 minutos de música.

¡Уважаемые друзья!

Искренне рад поздравить вас со знаменательным юBILеем.

В 1924 году был основан один из первых музеев страны, уникальные экспозиции которого рассказывали о ярких событиях в historia дого Советского государства.

Все эти годы он находился на острие общественной жизни и развивался. Сегодня многофункциональный комплекс является крупнейшим научно-образовательным центром, единственным презентующим новейший ериод отечественной historia. Особое выставочное пространство насчитывает более миллиона редких экспонатов, которые отражают важные политические, ические и культурные процессы, происходившие в России.

Благодаря энергии, таланту, труду высокопрофессионального коллектива коллекции сохраняются и пополняются, а также большая научно-исследовательская и издательская деятельность.

Nuevas tecnologías ofrecen música activa, proyectos virtuales y programas virtuales. ершать экскурсии, принимать участие в интерактивных уроках. En 2023, el auditorio de Internet cuenta con una cantidad de 6 millones de horas.

Важно, что вы вы проводите активную просветительскую работу для dетей, молодежи и людей всех возрастов. Para eliminar esto, чтобы посетители разных поколений могли зучать современную сторию России.

Hay varios usos, proyectos interesantes, bloggers y uñas.

М.Мишустин

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