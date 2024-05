Дмитрий Чернышенко: Наши учёные и преподаватели внесли серьёзный вклад в Победу

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Government of the Russian Federation – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

И. о. Заместителя Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко поздравил россиян с Днём Победы и напомнил о достижениях советских учёных, изобретателей, преподавателей и студентов в годы Великой Отечественной войны.

«В этот праздник важно вспомнить, как много сил вложили представители науки и высшей школы в приближение Победы. В годы Великой Отечественной войны они играли одну из ключевых ролей. Учёные и преподаватели с особым усердием выполняли свою высокую профессиональную миссию: создавали прикладные разработки, проводили фундаментальные исследования, готовили нужные стране кадры. Именно благодаря им государство получило специалистов и научно-техническую основу для Великой Победы», – подчеркнул и. о. вице-премьера.

Он отметил, что, несмотря на сложности, в университетах и научных организациях продолжались защиты кандидатских и докторских диссертаций, открывались новые специальности и появлялись лаборатории для проведения приоритетных исследований. Одним из ярких примеров можно считать основание Лаборатории №2 Академии наук СССР под руководством выдающегося учёного Игоря Курчатова, на базе которой в дальнейшем был создан Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт».

Дмитрий Чернышенко отметил, что в годы Великой Отечественной войны люди продолжали тянуться к знаниям, стремились осваивать нужные специальности.

«Студенты, аспиранты и преподаватели университетов помогали не только основной – образовательной и научной деятельностью. Многие обучающиеся и сотрудники были призваны в армию, совмещали учёбу с работой на предприятиях. В вузах размещались госпитали, представители университетов активно сдавали кровь. Согласно данным исследователей, только в МГУ было зарегистрировано около 1 тысячи доноров», – добавил он.

И. о. Заместителя Председателя Правительства отметил достижения советских учёных по разным направлениям: например, химии, физике – в особенности радиолокации и исследовании атомного ядра, металлургии, медицине, разведке и добыче полезных ископаемых, математике, авиации.

В годы Великой Отечественной войны практически все исследования были направлены на приближение Победы и спасение людей. Важнейшими стали разработки в сфере военного дела и обороны, такие как самолёты-истребители Ла-7, Як-9, Ил-10, танки T-34–85, ИС-2, Т-70, Т-70М, пушка ЗиС-3, самоходные артиллерийские установки СУ-76, СУ-76М, ЗСУ-37, БМ-13Н – модификация многозарядной реактивной пусковой установки, известной как «Катюша», пистолет-пулемёт Судаева, бронестекло для кабин боевых самолётов и многое другое.

Также большое значение имело получение одного из первых советских антибиотиков – грамицидина С, препарата для свёртывания крови – тромбина, предложение новой концепции поиска нефти, создание турбокислородных установок, разработка метода размагничивания для защиты кораблей и другие.

Отдельно Дмитрий Чернышенко подчеркнул роль исследователей в решении конкретных задач для спасения людей. Например, ленинградские учёные обеспечили создание и работу Дороги жизни через Ладожское озеро.

«Граждане страны проявили стойкость, мужество и самоотверженность. Сила духа и профессионализм позволили прийти к Великой Победе. Подвиг всех, кто трудился в тылу и сражался на фронте, вызывает глубокое уважение и гордость. Мы помним, чтим и благодарим каждого за вклад! С Днём Победы!» – сказал он.

И. о. вице-премьера отметил, что патриотизм имеет принципиально важное значение сегодня. В новом указе Президента закреплена национальная цель «Реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности».

