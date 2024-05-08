Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Gobierno de Moscú – Правительства Москвы –

Несмотря на дождливую и ветреную погоду, а также похолодание, День Победы в столице обещает быть торжественным and ярким. Откроются десятки праздничных площадок, на которых состоятся концерты, выставки, экскурсии, кинопоказы, памятные мероприятия. Programas de parques infantiles, música, bibliotecas, centros culturales y escuelas de ciencias.

En частности, отметить День Победы можно будет на ВДНХ, в PARQUE «Зарядье», PARQUE Победы на Поклонной горе и Музее ы, а также на площадках Festival «Московская весна». Основная мероприятий бесплатна для посещения, на отдельные из них может понадобиться предварительная регистрация.

Особое настроение создадут праздничные украшения в Москве. Они выполнены в едином стиле, при этом сохранены традиции и преемственность прошлых лет. В основе оформления красный — цвет Знамени Победы. В качестве акцентных элементов использованы георгиевские ленты, пятиконечные звезды и архивные фотографии 1940-х годов.

В честь праздника установили более четырех тысяч декоративных конструкций. Hay 3,5 piezas — estas composiciones con banderas. Они появились в пешеходных зонах, на парковых территориях и вылетных магистралях. Флагами украшены мосты, набережные и скверы. Еще более 500 elementos decorativos — estas construcciones «Звезда России» y «Салют Победы», огромные звезды «Город-герой» ва» и другие.

Почтить память героев на Поклонной горе

Выставочные залы главного здания Música de Pobedy en Poklonnoy GoreEl 9 de mayo puede colocarse de forma gratuita, en la versión exclusiva de “Подвиг народа” y “Битва за Москву”. ¡Первая Победа!». La música suena de 10:00 a 20:00 (antes de las 19:00). Вход в филиал на Поклонной горе — музей «Главные оружейные реликвии армии» («Г.О.Р.А.») также сделают свободным. El horario de apertura es de 10:00 a 22:00 (hasta las 21:00).

Esta vez en el desfile de traducción de Красной площади, el interlocutor se presentará a las 10:00 en otros cines de música pop. С 12:00 всем посетителям у входа в главное здание, в самом музее, а также в музее «Г.О.Р.А.» будут раздавать георгиевские ленточки — символ памяти о подвиге советского народа в Великой Отечественной войне. Estos son festivales teatrales, espectáculos, conciertos y películas. Antes de visitar a los artistas del teatro de Moscú, Olga Tabakova, en el lugar donde se encontraba «El mejor momento para hacerlo» Mi Mariscal Ivana Koneva, la compositora Borisa Mokrousova y Alexei Fatyanova.

Узнать о технологиях Победы на ВДНХ y в «Зарядье»

На ВДНХ между павильонами № 53 и 54 откроется и обмундирования солдат. Об экспонатах расскажут реконструкторы в советской форме. Здесь же разместят военно-полевую почту: посетителям предложат написать поздравления с Днем Победы на треугольном конверте и отправить участникам специальной военной операции. En el Centro Nacional de Convenciones Tradicionales, los huéspedes pueden visitar la historia de los caballeros de la historia, donde no hay necesidad de hacerlo. Красной армии и сыграли важную роль в оборонительных и наступательных операциях. Всадники Кремлевской школы верховой езды выступят с показательной программой.

У Музея гаража особого назначения ФСО России будет работать выставка колесной военной техники. No hay modelos de transporte de gran tamaño, furgonetas sanitarias y motocicletas M-72, которые спользовали на фронте.

Кроме того, на ВДНХс 9 po 12 мая запланировано несколько экскурсий. ¡Por favor, marshrut «Поклонимся великим тем годам!» посвящен сотрудникам выставки, ушедшим на фронт, и работе комплекса в военные годы. El centro “Космонавтика и авиация” во время прогулки “На крыльях Победы” se basa en la historia y la construcción кторов того времени. А сотрудники музея славянской письменности «Слово» расскажут о летописях Древней Руси и о том, как в них отражены великие .

En el pabellón «Медиацентр» парка «Зарядье» el hotel está ubicado en una zona multifunción выставка «Технологии Победы». Проект посвящен технологическим прорывам страны. Aquí está el tanque legendario T-34. На интерактивной экспозиции показаны все этапы производства — от разработки and проектирования до испытаний технологически передовой ма шины. Posibilidad de incluir imágenes en formato 3D.

En estas zonas interactivas, es posible utilizar más aspectos del tanque. O секретах проектирования расскажут в зоне «Конструкторское бюро». Ponga en funcionamiento las máquinas de escribir en todas las etapas para poder utilizar la conexión «Производство». La configuración de los resultados reales de las aplicaciones de bronce y los comandos de configuración se pueden realizar en la zona “Poligon”.

Вспомнить великую историю в музеях и парках

En el museo de música de Moscú de 10:00 a 18:00 antes del programa «¡Победа! ¡Pobeda! ¡Bien!». Entonces, a las 15:00, el invitado aparece en el programa de televisión “Великий подвиг защитников Москвы”, a las 16:00 — en la foto del programa ндовой выставке «Храним и помним». Они увидят предметы and документы, рассказывающие о непростом периоде столицы, и узнают о том, как формируется музейная ллекция. Poseteli также смогут принять участие в квесте «Разведка уходит в сумерки» y почувствовать себя на месте советских разведчиков в составе партизанского отряда. Además, la tecnología de la música cinematográfica se traduce en películas de cine occidental войне, такие как «Летят журавли» и «Офицеры». La música en la música no es necesaria para la música.

Вход в Музей В.А. Тропинина и московских художников его временисвободный, посетителям достаточно лишь получить бесплатный билет в кассе. Los autobuses nocturnos cierran de 13:00 a 21:00.

La música musical «Царицыно» será recibida a las 10:00 en la plaza principal. Для них подготовили концерт музыкальных ансамблей и хоров. У Третьего Кавалерского корпуса состоятся литературные чтения.

En el parque «Кузьминки» a las 11:00 comienza el programa «Salut, Победа!». Ее подготовили творческие колективы детской школы искусств «Центр». Зрители увидят хореографические номера в исполнении танцевальных ансамблей «Мечта», «Бумеранг», «Карусель». En el concierto de la orquesta “Переходный возраст”, ансамбль эстрадного вокала “Колибри”, ансамбль академического пения, бль народной песни «СмоРодина» y хор «Камертон». Sólo se utilizan piezas instrumentales y piezas populares.

Провести День Победы в парках Москвы

В 29 московских парках подготовили праздничную программу. El horario de atención es de 10:00 a 22:00. На сцене парка Победы на Поклонной горе выступит симфонический оркестр Маринского театра под управлением народного артиста Valeria Gergieva. Концерт состоится в рамках ХХIII Московского пасхального фестиваля.

En Parke Gorkogo hay una descripción general de “Великая Победа и выставка образцов трофейного вооружения” y девятый ежегодный бал обеды. Участники исполнят танцы второй половины 1940-х в гимнастерках и платьях фасона того периода. Además, aquí es posible que pueda ver la imagen de «Vasiliy Terkin» y poslusar la fuente de alimentación. En el parque de música “Museo” se abrió un desfile de modas de 1945, una colección de grandes colecciones de conciertos. A las 19:00 se celebrará el festival «Спасибо за Победу!», donde todos los participantes participarán en la programación universal.

El programa de música musical en la música musical “Царицыно” está diseñado para un gran número de personas y familias de todo el mundo. В праздничном концерте примут участие Московский джазовый оркестр под управлением народного артиста России Игоря Бутмана и камерный Orquesta «Виртуозы Москвы».

En el parque de Babushkinsk se encuentran colecciones vocales y musicales de música pop, orquestas y asambleas rusas de Moscú. На творческих занятиях научат делать броши с георгиевской лентой.

Всего в День Победы в парках города пройдет более 270 культурных мероприятий. No hay presentaciones teatrales ni teatrales, clases magistrales, espectáculos y cine. С концертами выступят московские артисты оркестры под управлением именитых диржеров.

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