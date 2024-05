Tenga en cuenta; Esta información es contenido sin procesar directamente de la fuente de información. Es exacto a lo que afirma la fuente y no refleja la posición de MIL-OSI o sus clientes.

Всего в День Победы в парках города пройдет более 270 культурных мероприятий . No hay presentaciones teatrales ni teatrales, clases magistrales, espectáculos y cine. С концертами выступят московские артисты оркестры под управлением именитых диржеров.

En el museo de música de Moscú de 10:00 a 18:00 antes del programa «¡Победа! ¡Pobeda! ¡Bien!» . Entonces, a las 15:00, el invitado aparece en el programa de televisión “Великий подвиг защитников Москвы”, a las 16:00 — en la foto del programa ндовой выставке «Храним и помним». Они увидят предметы and документы, рассказывающие о непростом периоде столицы, и узнают о том, как формируется музейная ллекция. Poseteli также смогут принять участие в квесте «Разведка уходит в сумерки» y почувствовать себя на месте советских разведчиков в составе партизанского отряда. Además, la tecnología de la música cinematográfica se traduce en películas de cine occidental войне, такие как «Летят журавли» и «Офицеры». La música en la música no es necesaria para la música.

En el pabellón «Медиацентр» парка «Зарядье» el hotel está ubicado en una zona multifunción выставка «Технологии Победы» . Проект посвящен технологическим прорывам страны. Aquí está el tanque legendario T-34. На интерактивной экспозиции показаны все этапы производства — от разработки and проектирования до испытаний технологически передовой ма шины. Posibilidad de incluir imágenes en formato 3D.

У Музея гаража особого назначения ФСО России будет работать выставка колесной военной техники. No hay modelos de transporte de gran tamaño, furgonetas sanitarias y motocicletas M-72, которые спользовали на фронте.

На ВДНХ между павильонами № 53 и 54 откроется и обмундирования солдат. Об экспонатах расскажут реконструкторы в советской форме. Здесь же разместят военно-полевую почту: посетителям предложат написать поздравления с Днем Победы на треугольном конверте и отправить участникам специальной военной операции. En el Centro Nacional de Convenciones Tradicionales, los huéspedes pueden visitar la historia de los caballeros de la historia, donde no hay necesidad de hacerlo. Красной армии и сыграли важную роль в оборонительных и наступательных операциях. Всадники Кремлевской школы верховой езды выступят с показательной программой.

Несмотря на дождливую и ветреную погоду , а также похолодание, День Победы в столице обещает быть торжественным and ярким. Откроются десятки праздничных площадок, на которых состоятся концерты, выставки, экскурсии, кинопоказы, памятные мероприятия. Programas de parques infantiles, música, bibliotecas, centros culturales y escuelas de ciencias.