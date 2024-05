08.05.2024 Zamrożenie cen energii i bon energetyczny

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Zamrożenie cen energii i bon energetyczny08.05.2024

Rząd zamierza ograniczyć wzrost cen energii w drugiej połowie 2024 roku. Osoby z niższym dochodem będą mogły skorzystać z bonu energetycznego, a cena maksymalna energii elektrycznej zostanie ustalona na poziomie 500 PLN/MWh. Na realizację działań osłonowych rząd zamierza przeznaczyć ponad 6 mld zł.

Zamrożenie cen prądu

Na drugą połowę 2024 roku przedłużone zostanie obowiązywanie ceny maksymalnej za energię elektryczną.

Precio dla gospodarstw domowych zostanie ustalona na poziomie 500 PLN/MWh.

Gdyby nie interwencja rządu, stawka taryfowa (bez zamrożenia) wynosiłaby 739 PLN MWh.

Ponadto, w drugiej połowie 2024 roku utrzymana zostanie dotychczasowa cena maksymalna na poziomie 693 PLN/MWh dla:

instytucji samorządowych;

podmiotów użyteczności publicznej, np. szkół, żłobków, szpitali;

małych i średnich przedsiębiorstw.

Za stosowanie ceny maksymalnej, przedsiębiorstwa energetyczne otrzymają rekompensaty.

Buena energía

Będzie to jednorazowe świadczenie pieniężne przeznaczone dla ok. 3,5 millones de gospodarstw domowych o niższych dochodach. Przewidziane będą dwa progi dochodowe:

hacer 2500 PLN por gospodarstw 1-osobowych,

do 1700 zł na osobę dla gospodarstw wieloosobowych.

Ze wsparcia będą mogli skorzystać np.:

emeryci ze świadczeniem poniżej minimalnej emerytury,

emeryci i renciści, których świadczenie jest równe najniższej emeryturze, (aktualnie 1780,96 PLN).

Wysokość bonu energetycznego będzie zależała od liczby osób w gospodarstwie domowym:

300 PLN por gospodarstw 1-osobowych,

400 PLN por gospodarstw 2-3 osobowych,

500 PLN por gospodarstw 4-5 osobowych,

600 PLN por gospodarstw 6-osobowych i większych.

Jeśli w gospodarstwie domowym wykorzystywane będą źródła ogrzewania zasilane energią elektryczną, to bon energetyczny wzrośnie o 100 proc. (de 600 PLN a 1200 PLN).

Przy wypłacie bonu obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że bon będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota bonu będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia.

Wniosek dotyczący bonu energetycznego można będzie złożyć do gminy, w terminie of 1 sierpnia do 30 września 2024 roku.

Na rozpatrzenie wniosku będzie 60 dni.

Wypłata pieniędzy powinna być zrealizowana na jesieni 2024 roku lub na początku 2025 roku.

Ponadto, celem nowych przepisów jest zapewnienie do 31 grudnia 2024 roku dostaw paliw gazowych na stabilnym, akceptowalnym poziomie cenowym dla odbiorców paliw gazowych. Do 30 czerwca 2025 roku przedłużone zostanie także funkcjonowanie mechanizmu maksymalnej ceny dostawy ciepła.

Zaproponowane rozwiązania mają zasadniczo wejść w życie z dniem następującym po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Material

Projekt ustawy o czasowym ograniczeniu cen za energię elektryczną, gaz ziemny i ciepło systemowe oraz o bonie energetycznymZdjęcia (2)

MIL OSI