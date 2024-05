Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

На бескрайних арктических просторах сугроб может оказаться полярным медведем, в белой мгле приходится передвигаться почти на ощупь, а ночевать зачастую надо на льду замерзшего моря. Такие воспоминания привезли московские старшеклассники и студенты колледжей из Большой арктической экспедиции — 2024, которая завершилась 30 апреля. Две команды ребят около двух недель исследовали Крайний Север, шли по пути первооткрывателей, проверяли на прочность умный город и закаляли свой характер.

О том, кого берут в такие экспедиции, как школьники помогают экологам и можно ли загореть в полярный день — в материале mos.ru.

Как попасть в Арктику

Большая арктическая экспедиция проводится ежегодно. Ее организует центр дополнительного образования «Лаборатория путешествий» под руководством заслуженного полярника Матвея Шпаро, сына знаменитого советского исследователя Дмитрия Шпаро, который в 1979-м впервые в истории дошел до Северного полюса на лыжах. Главная задача экспедиции — воспитать новое поколение полярников и мотивировать их на дальнейшее решение экологических и социально-экономических вопросов региона.

В этом году в Арктику отправились две команды, по семь человек в каждой. Команда «Первооткрыватели», состоящая из старшеклассников, должна была пройти на лыжах по следам руководителя Русской полярной экспедиции начала ХХ века Эдуарда Толля и советского ученого Ивана Папанина. Маршрут пролегал вдоль побережья острова Таймыр по морю Лаптевых к мысу Челюскин, самой северной точке евразийского континента. А перед командой «Московские профессионалы», куда вошли студенты колледжей, стояла не менее сложная задача — построить мобильный городок-станцию на мысе Челюскин.

Будущих полярников отбирали долго и тщательно. Некоторые ребята подавали заявку еще год назад, но тогда не выдержали все испытания. В числе таковых оказалась Елена Воинова, ученица 11-го класса школы № 1241 на Красной Пресне. Увлекающаяся туризмом девушка стремилась попасть в «Первооткрыватели» и наконец достигла своей цели.

На первом этапе отбора сотни претендентов писали Арктический диктант на знание региона и участвовали в лыжных соревнованиях. Почти 40 победителей отправились на шестидневные тренировочные сборы в Карелию, в условия, приближенные к арктическим. Там инструкторы проверяли нас на физическую, техническую и психологическую готовность к походу. Затем с 16 кандидатами, выдержавшими сборы, общался лично Матвей Шпаро, который оставил только семерых. Наконец, неделю нас учили ставить палатку, правильно экипироваться, противостоять медведям Елена Воинова ученица 11-го класса школы № 1241

Студент второго курса колледжа индустрии гостеприимства и менеджмента № 23 Николай Бельков тоже мечтал покорить север на лыжах, но не сложилось. Зато молодого человека приняли в команду «Московские профессионалы».

Я учусь на инженера систем вентиляции и отопления, а такие специалисты нужны для строительства арктической станции. В первом отборочном туре претендентам дали задание сколотить конструкцию по чертежу и собрать электрическую цепь. Выбрали 30 человек и отправили на три дня в подмосковный лес с палатками, чтобы проверить способность работать в команде в экстремальной обстановке. Там же мы сдали нормы ГТО и ответили на 200 вопросов психологического теста. После этого осталось только 13 ребят, из них Матвей Шпаро выбрал семерых Николай Бельков студент колледжа индустрии гостеприимства и менеджмента № 23

Столичные школьники отправились в экспедицию на Крайний Север — Мэр МосквыМосковские школьники отправились в Большую арктическую экспедицию

Лыжи, спальники и белая мгла

Из Москвы участники экспедиции улетели в Красноярск, оттуда — в Хатангу, где работает самый северный гражданский аэропорт. Там юные полярники разделились на две группы: «Первооткрывателей» отправили вертолетом на мыс Ласиниуса, а «Московских профессионалов» — на мыс Челюскин.

«Арктика нас встретила сурово. Когда высаживались из вертолета, дул сильный ветер, из-за пурги была нулевая видимость. Сначала мы думали, что это от вращающихся лопастей. Но вертолет улетел, а мы остались, и ничего не изменилось. Наша команда погрузилась в снежную сметану. Очки запотевают, а снять их нельзя. Назад пути нет. Мы встали на лыжи и пошли. За собой каждый вез сани с баулом, в котором лежали запасные вещи и восемь килограммов провизии. Ориентировались только по спутниковой системе GPS», — вспоминает Елена Воинова.

Отряд лыжников возглавлял Матвей Шпаро. Но и он, опытный путешественник, признал, что погода оказалась слишком тяжелой. Юные полярники попали в северную стихию — белую мглу, когда небо и земля практически сливаются и не разглядеть рядом стоящих людей. К тому же постоянно дул пронизывающий ветер.

Нам предстояло пройти 104 километра. Было намного сложнее, чем год назад. Каждый день мы боролись с ветром. Организм находился в постоянном напряжении. От физической нагрузки сжигались калории, вырабатывалось тепло, а ветер это тепло тут же выдувал. Путешествие казалось бесконечным Матвей Шпаро руководитель Арктической экспедиции

Не спасала даже многослойная одежда: ребята надели на себя два комплекта термобелья, флисовые штаны, специальные брюки-непродувайки, пуховики, а сверху еще и ветровки. Каждые 45 минут путешественники делали пятиминутный привал, пили чай из термосов и ели сублиматы — быстро завариваемую овсянку, сухие супы, лапшу.

Палатку — одну на всех — собирали только на ночь. Колышки вкручивали бурами прямо в лед моря Лаптевых. Стены натягивали, держа со всех сторон за разные концы, иначе ветер мог сорвать покрытие. Соорудив ночлег, зажигали примусы и топили на них снег, чтобы получить питьевую воду. Когда ложились спать, примусы гасили — никакого отопления не было. Согревались в спальниках. А санузлом служили три палки, вбитые в лед, и коврик между ними. Температура воздуха при этом доходила до минус 20 градусов.

Избушка Папанина и белые медведи

Несмотря на погодные невзгоды, ребята бодро шли вперед. «Чтобы не поддаться хандре, сами себя развлекали. На каждое слово придумывали песню и пели хором», — улыбается Елена Воинова.

По пути делали географические заметки. В один из дней нашли избу Папанина: ее раскопали, замерили и сфотографировали для будущей реставрации.

Однажды школьники увидели два сугроба, выделяющиеся на морской равнине. И вдруг снежные бугры зашевелились и превратились в белую медведицу с медвежонком. «В предыдущих экспедициях мы тоже видели этих животных, но не в 100 метрах от себя. Дети обрадовались, закричали: “К нам пришел Умка!” А взрослые прекрасно понимали, что радоваться тут нечему», — вспоминает Матвей Шпаро.

При встрече с белыми медведями важно скучиться и не паниковать, пропустить вперед того, у кого есть оружие. Матвей Шпаро, заметив, что животные не отстают от группы и подходят все ближе, причем с подветренной стороны, с которой обычно охотятся, несколько раз выстрелил вверх из травматического пистолета «Оса», а затем из ружья. Только тогда звери отступили.

Рассказывая об экспедиции, Елена Воинова уверяет, что передать все эмоции трудно. Чтобы почувствовать Арктику, нужно самому побывать под снежными заносами, ветрами, пройти по бескрайнему заледенелому морю, где не ловят телефоны, нет ни души, а природа словно восстала против тебя. «Во время такого путешествия понимаешь, кто ты, переосмысливаешь жизнь, учишься бороться и не сдаваться», — делится старшеклассница. Она уже решила, что свяжет профессию с туризмом, будет водить группы в труднодоступные места.

Умные розетки, радары и электроизгородь

Когда Николай Бельков и его попутчики во главе с путешественником Владимиром Мельником прибыли на мыс Челюскин, то обнаружили лишь обломки советских сараев и барак метеорологов. Все постройки были завалены снегом. А времени — капля в море. Нужно срочно искать материал для настила будущего арктического городка.

«Едва приземлившись, принялись откапывать эти сараи, разбирали их, чтобы из уцелевших досок смастерить настил. Грелись в бараке. Трудились с семи утра до двух ночи на ледяном ветру. На третий день приступили к сборке мобильной палатки. Это умный дом, разработанный “Лабораторией путешествий”. Оснастили его спутниковым интернетом, кухонной вытяжкой, розетками, которыми можно управлять с компьютера. Я отвечал за вентиляцию: моя система создает приток и отток воздуха в отличие от кондиционера, гоняющего воздух по кругу», — объясняет студент колледжа индустрии гостеприимства и менеджмента № 23 Николай Бельков.

Перед поездкой в Арктику студенты изучали мобильный городок в Москве, сверялись с чертежами, вносили коррективы. На месте им предстояло протестировать прежде всего радар, который должен улавливать приближение белых медведей на расстоянии в полтора километра.

«И действительно, несколько раз техника зафиксировала хищника. Мы в этом убедились, когда он подошел ближе и залаяли собаки наших соседей-пограничников», — смеется Николай Бельков. Впрочем, войти на территорию лагеря животное все равно не смогло бы: ребята установили электроизгородь, отпугивающую диких зверей разрядом тока в 12 тысяч вольт.

Кроме того, «Московские профессионалы» испытали солнечную батарею. По задумке она заменит дизельный генератор и позволит сохранить экологию. Хотя небо было затянуто тучами, эксперимент удался. Ведь сейчас в Арктике полярный день, солнце всегда высоко и светит интенсивно — участники экспедиции даже загорели. «Правда, из-за нескончаемого дня спать было тяжело. Лишь на пару часов наступали сумерки», — признается собеседник mos.ru.

Уезжая, молодые люди разобрали лагерь и оставили все для следующих полярников. В этом и идея: палатку и изгородь легко поставить за пару часов в любой точке земного шара без вреда для окружающей среды. Уже в сентябре 2024 года конструкцию испробуют волонтеры-экологи, которые приедут работать на мыс Челюскин.

«В Большой арктической экспедиции ребята превратились в настоящих путешественников и научились мыслить. В своей команде я по утрам раздавал карточки с философскими вопросами, например: “Что бы ты сделал, если бы в сутках было 25 часов?” И весь день каждый думал над своим вопросом, а вечером мы вместе обсуждали наши идеи, дискутировали», — отмечает Матвей Шпаро. По его мнению, такие походы объединяют разных людей и планету в единую экосистему.

Фильм об арктической экспедиции московских школьников победил на международном кинофестивалеСергей Собянин: 14 учащихся московских школ и колледжей стали участниками Большой арктической экспедицииМыс Челюскин, белые медведи и полярный день. Юные москвичи — об участии в Большой арктической экспедиции

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI