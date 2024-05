С начала года специалисты проверили почти треть установленных в квартирах москвичей газовых плит

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Специалисты комплекса городского хозяйства проверили около 500 тысяч газовых плит, установленных в квартирах жителей столицы. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Вопросы газовой безопасности находятся на особом контроле, ежегодно проводим плановое техобслуживание всего газифицированного жилого фонда столицы. За январь — апрель проверили функционирование около 500 тысяч плит, что составляет почти треть от общего числа», — отметил Петр Бирюков.

Выявленные в ходе проверок незначительные неполадки мастера устраняют на месте, а в случае обнаружения серьезных нарушений они исключают угрозу безопасности и дают рекомендации по дальнейшей эксплуатации и ремонту оборудования.

«Срок службы газовой плиты составляет в среднем 10–12 лет, после этого поддерживать ее безопасную работу невозможно, необходима замена», — добавил Петр Бирюков.

Кроме того, в соответствии с правилами с 2019 года любая плита должна быть обязательно оборудована системой газ-контроля, которая приостанавливает подачу голубого топлива, если пламя в горелке погасло.

Ответственность за содержание в надлежащем состоянии и замену газового оборудования возлагается на собственника или нанимателя жилого помещения. Проводить его техническое обслуживание имеет право только газораспределительная организация, в столице это АО «Мосгаз».

