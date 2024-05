С днём рождения, СПбГАСУ!

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering – Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет –

В 192-й раз встречает свой день рождения Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет. Вуз был основан 27 апреля (9 мая по н. ст.) 1832 г. указом императора Николая I как Училище гражданских инженеров при Главном управлении путей сообщения и публичных зданий.

За годы работы университет прошёл большой путь, наполненный яркими событиями и достижениями. Многие общественные и жилые здания и сооружения в Санкт-Петербурге, в России и за рубежом возведены благодаря труду и таланту выпускников вуза.

Сегодня СПбГАСУ представляет собой экосистему с широкими возможностями для профессионального и личностного роста. Он единственный в Северо-Западном федеральном округе России осуществляет комплексную подготовку специалистов в области строительства, архитектуры, транспорта и инженерно-экологических систем.

Благодаря тесному взаимодействию с отраслевыми партнёрами выпускники СПбГАСУ получают актуальные знания и востребованы на рынке труда. Сотрудники компаний-партнёров участвуют в разработке образовательных программ и практической подготовке студентов, предлагают темы выпускных квалификационных работ и курсовых проектов, участвуют в государственной итоговой аттестации и научных разработках.

Вуз реализует инновационные проекты, благодаря которым ему присвоен статус федеральной инновационной площадки. Первый из них – «Современные образовательные технологии для обеспечения безопасности труда в строительной отрасли». Другой проект носит название «Инновационная методика формирования цифровых профессиональных компетенций обучающихся и специалистов строительной отрасли».

Новаторские проекты, практическая направленность, энтузиазм студентов, преподавателей и сотрудников позволяют вузу успешно воплощать в жизнь свою миссию, участвовать в реализации национальной идеи создания комфортной и безопасной среды для жизни.

Поздравляем СПбГАСУ с днём рождения, желаем дальнейшего развития и процветания!

